Luis Mateucci no quiere dejar su vida de soltero: el argentino aseguró que prefiere ser “independiente”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Luis Mateucci aseguró que no quiere dejar atrás su vida de soltero y de pasada, mencionó a Daniela Aránguiz.

PUBLICIDAD

La confesión se dio mientras el argentino se encontraba conversando con Blue Mary, Camila Recabarren y Faloon Larraguibel sobre sobre sus hábitos y su preferencia por la independencia.

Recomendados

En este contexto, es donde el chico reality aseguró: “Yo soy muy solitario. A la Dany (Aránguiz) le gustaría que viviéramos juntos, pero yo prefiero mi departamento. ¿Pero cómo le explicás a tu pareja que prefieres estar solo? No todos te lo entienden”, aseguró.

Posteriormente, sus compañeras de encierro le consultaron sobre su antiguas relaciones, preguntándole si ha estado con chicas que no lo celen tanto. A lo que Luis contestó: “No. Es que el estilo de chicas que me gustan es muy difícil. No son pasivas, y son todas cortadas con la misma tijera”, sostuvo.

La relación con Daniela Aránguiz

Cabe recordar que Mateucci ingresó al encierro de Canal 13 en medio de su mediática relación con Daniela Aránguiz, con quien comenzó un romance durante el 2023.

En relación a este romance con la exchica “Mekano”, el participante del reality comentó que conversaron sobre los posibles escenarios que se podría ver envuelto en “¿Ganar o Servir?” puesto que también estará su expareja, Oriana Marzoli, y su expinche, Gala Caldirola.

“Ojalá que reaccione bien, porque yo no tengo nada con ninguna. Para mí son pasado (...) Lo hablamos y quedamos de acuerdo en un par de cosas. En el sentido de hasta qué límite jugar, o de poder llegar”, aseguró Mateucci.

Asimismo, aseguró que “voy a entrar en pareja, pero sí se me complica un poco, porque al final, a la hora de hacer la actividad y esas cosas, cuando estás en pareja, todo se malinterpreta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa”, cerró el trasandino en una conversación con Página 7.