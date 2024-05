“Me dan unas ganas de pegarle un charchazo”: Mariela Sotomayor lanzó fuerte amenaza en contra de Camila Recabarren

Mariela Sotomayor y Camila Recabarren nuevamente protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo del nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Sergio Lagos y Karla Constant llegaron a la casona para realizar una nueva dinámica con los participantes, la cual consistió en hablar sobre los cahuines del encierro. En este contexto, es donde la animadora le consultó a la periodista si es verdad que amenazó a su compañera sobre revelar un secreto de su vida.

Recomendados

“Me sacó mi profesión de la farándula, de la que estoy muy orgullosa, me siguió molestando, y le dije que si quería que habláramos cosas de afuera, yo iba a contar cosas de afuera. Fue un momento de rabia, pero no lo voy a decir, te juro que es tan grave que no lo puedo decir. Fue algo que salió de la propia boca de ella”, insistió sobre la supuesta revelación.

“No tengo secretos, me da lo mismo, le doy permiso para contarlo”, se defendió la exMiss Chile, añadiendo que valora el periodismo dedicado al mundo de la farándula.

Por su parte, Mariela la encaró, asegurando que “tú también has trabajado en farándula, y la farándula te ha dado mucho. Si vienes a cobrar venganza conmigo por lo que se ha dicho de ti en televisión, estás loca porque me vas a encontrar”.

Luis Mateucci quiso intervenir en esta situación y criticó a Sotomayor, a quien acusó de estar jugando con una verdad que sólo ella sabe. “¿Por qué tengo que aceptar que alguien venga a criticar mi trabajo?”, contestó la comunicadora.

Mariela fue criticada por sus compañeros

Sus compañeros de equipo quisieron aconsejar a Mariela sobre este conflicto, comentándole que estaba quedando mal por amenazar y luego no concretar nada.

“Al decir eso y amenazar así, vas a quedar como una mentirosa”, planteó Pangal.

En tanto, Oriana coincidió con esa postura y le aseguró que no importaba el motivo de su amenaza, que lo han escuchado en varias ocasiones, sino que con este ella está quedando mal.

“Yo no vine a delatar a nadie, pero se metió con mi trabajo, por eso le devolví esa”, se justificó Mariela.

“¿Para qué dijiste eso como de que sabes algo fuerte? Es peor porque al final se va a dar vuelta y se va a leer como que tú buscas tener más conflicto”, sostuvo Gala, analizando la situación.

“Lo dije para que me dejara de h… Lo que dije es cierto: yo sé algo, pero no lo voy a decir. No quiero más. No quiero hablar con ella, no quiero molestarla”, siguió argumentando la exPrimer Plano.

Finalmente, Recabarren habló de este conflicto Coca Mendoza, a quien le comentó: “Hay veces en que me agota contenerme, y me dan unas ganas de pegarle un charchazo y agarrarla de las mechas…”, lanzó.