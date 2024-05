¿Por qué abuchearon a Kim Kardashian en el roast de Tom Brady?

El evento de Netflix “The Greatest Roast of All Time: Tom Brady” ofreció una dosis de humor y comentarios incisivos, pero entre los ataques dirigidos al ex mariscal de campo de la NFL, un momento inesperado fue cuando Kim Kardashian subió al escenario y fue recibida con abucheos por parte del público.

PUBLICIDAD

Kim se enfrentó a una reacción negativa desde el momento en que comenzó su discurso, provocando que el público expresara su desaprobación ante sus primeras palabras. Sin embargo, la empresaria demostró su habilidad para manejar la situación y transformar los abucheos en aplausos a medida que avanzaba su intervención.

Recomendados

Kim Kardashian se enfrenta a un público bastante duro en el roast de Tom Brady

La presencia de Kardashian en el roast de Tom Brady fue sorprendente para muchos, ya que es más conocida por su participación en programas de televisión y su imperio comercial que por sus habilidades en la comedia. Sin embargo, la estrella aprovechó la oportunidad para lanzar una serie de bromas, incluyendo una referencia a los rumores sobre un posible romance con Brady.

Kim Kardashian met with relentless booing at the Tom Brady roast. (Video: Netflix) pic.twitter.com/JFqLcs3pdM — Mike Sington (@MikeSington) May 6, 2024

“Hablando de Tom y yo saliendo, sé que hubo algunos rumores de que lo estábamos, y nunca diría si lo hicimos o no, solo publicaría el video”, bromeó Kardashian, haciendo referencia a su inmenso escándalo que generó en su momento el video sexual que ella misma protagonizó con su exnovio Ray J, algo que es sin duda uno de los momentos más complejos de su carrera.

Además de bromear sobre su supuesta relación con Brady, Kardashian también aprovechó la oportunidad para comparar al jugador de fútbol americano con su ex madrastra, Caitlyn Jenner, aludiendo a la transición de género de Jenner como un ejemplo de cambio significativo en la vida pública.

Kim Kardashian sorprende con sus habilidades humorísticas

A pesar de la reacción inicial del público, Kardashian logró mantener el control del escenario y terminó su intervención con éxito, generando risas y aplausos entre la audiencia. Sin embargo, su participación en el evento continúa siendo tema de conversación, ya que algunos se preguntan si estaba fuera de lugar en un evento de comedia de alto perfil como este.

El roast de Tom Brady fue un evento lleno de momentos memorables y comentarios y la intervención de Kim Kardashian ciertamente agregó un toque de drama inesperado a la noche. Aunque fue recibida con abucheos al principio, logró ganarse al público con su ingenio.