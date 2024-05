¿Se molestó? Esta fue la reacción de Anuel cuando le preguntaron por Karol G

Todo parece indicar que el artista urbano Anuel AA está cambiando su vida y quiere tener un balance que me permita tener a sus tres hijos juntos. Después de tantos escándalos con las madres de sus pequeños, finalmente entendió de que lo mejor es “llevar la fiesta en paz” y pasar la página. Sin embargo, hay un episodio en su vida que, aparentemente, aún se niega a soltar, y tiene nombre y apellido: Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G.

Este lunes 6 de mayo, el programa de Despierta América difundió una entrevista que le hicieron al cantante durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que se realizó el pasado domingo. Él estuvo bastante receptivo y cómodo hablando sobre su familia y su exesposa, la cantante Yailin, con quien terminó su matrimonio un mes antes de que ella pariera.

La periodista le consultó sobre la relación con ella, puesto que la dominicana ha estado involucrada en varios episodios de violencia con su actual pareja Tekashi, al punto de que estuvo detenida en diciembre del año pasado. Sin embargo, todo quedaría saldado entre la expareja.

Así lo dejó claro cuando afirmó: “Cattleya tiene a su mamá y a la pareja de su mamá va a tener que verla toda su vida, esa es su mamá y es parte de la vida. No tengo problema con eso. Siempre el bienestar de Cattleya es más importante que cualquier indiferencia que yo tenga con Yailin”.

Él ha dicho en varias oportunidades que desea tener juntos a sus tres hijos (Pablo, Gianella y Cattleya) para que disfrutarlos y que ellos compartan como hermanos. Ante esto, informó que es un proceso que se está haciendo con calma y que espera que esto se concrete pronto: “Ya poco a poco estoy haciendo los papeles de Cattleya. Los estoy haciendo con la mamá. (...) Vamos a ver cuánto se tarda este proceso de los papeles de Cattleya para que venga a los Estados Unidos ya que es la primera hija, única fuera de los EEUU, es un proceso diferente. Así ve a sus hermanos”.

Indicó que ese domingo tuvo la oportunidad de compartir con Gianella, ya que estaba hospedada en el hotel Hilton de Miami. Pero, la periodista no podía pasar la oportunidad de preguntarle sobe su exnovia Karol G, pues él el año pasado se la jugó cuando supo que ella salía con su paisano Feid. Anuel fue claro y se le dijo a “La bichota”: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Ahora parece que ya no la quiere ver ni en pintura, por eso cuando le consultaron sobre la colombiana, Anuel fue claro y, educadamente, dio por terminada la entrevista: “Mi amor, si vamos hacer esta entrevista y me vas a preguntar por Karol para hacer números... me hubieras hecho una mejor pregunta que esa, porque ahora ya se acabó la entrevista”, espetó el artista para luego marcharse y dejar con la palabra en la boca a la reportera.