Shakira vs. Karol G: los íconos latinos hacen su debut en la MET Gala pero solo una se llevó los aplausos

El primer lunes de mayo llegó y con él una de las fiestas más grandes de la industria de la moda con la celebración de la MET Gala, un evento benéfico en apoyo al Costume Institue del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que este año, giro en torno a la temática: “El Jardín del Tiempo”, inspirada en el relato homónimo de J.G. Ballard de 1962.

Este año los anfitriones fueron dos latinos, Jennifer Lopez y Bad Bunny que acompañaron a Chris Hemsworth y a Zendaya con despampanantes atuendos que muchos aplaudieron por haber entendido el código de vestimenta, sin embargo, estas no fueron las únicas sorpresas, pues entre sus debutantes estuvieron dos mujeres colombianas que han llevado a lo más alto la música latina, Shakira y Karol G.

Karol G y Shakira en la Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

Fue Shakira la que había adelantado tan solo unas horas antes de que empezara el evento que sería la primera vez que subiera las escaleras del MET, y es que, en años anteriores la barranquillera no había acudido, y su debut fue aplaudido por sus seguidores quienes halagaron su elección que trabajó en conjunto con Carolina Herrera.

Los looks de Karol G y Shakira en la MET Gala 2024

Desde que Shakira compartió a través de sus historias de Instagram que acudiría a la MET Gala, la expectativa de los fans creció por ver cuál sería su elección de look, mientras, Karol G, ya estaba rodeada de misterio cubriéndose con un paraguas y una tela en tono nude que impedía a los más curiosos adelantar cómo sería su atuendo.

Ante esto, los fans ya estaban esperando ansiosos a ambas para deleitar a su público con un espectáculo visual, ciñéndose a la temática, ‘Bellas Durmientes: El Despertar de la Moda’, donde el museo expondrá piezas legendarias que poseen en ellas un pedacito de historia. Todo esto unido al código de vestimenta ‘El Jardín del Tiempo’.

Karol G fue la primera en llegar apostando por un atiendo de Marc Jacobs que era una reinterpretación del famoso ‘naked dress’ que utilizó Marilyn Monroe, con un vestido ceñido a su cuerpo con diferentes incrustaciones de cristales alrededor de su corsé además optó por un pequeño tocado de pedrería y orejas de elfo que dejaba un look digno de un cuento de fantasía, de la que usuarios comentaron: “Karol G es una elfo/hada de cristales de Marc Jacobs y que excepcional forma de hacer su debut en la MET Gala”.

Karol G en la Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

Por otro lado, Shakira acumuló un nuevo logro al formar parte de la exclusiva lista de invitados a la MET Gala, y como era de esperarse, los fanáticos ya esperaban ansiosos su atuendo.

Olvidando por un momento sus clásicos vestidos cortos, Shakira trabajó en conjunto con Carolina Herrera para enfundarse en un total look rojo de voluminosas mangas y larga cola con un escote en forma de corazón que terminaba con una pieza de joyería, plataformas satinadas y su clásica cabellera despreocupada que causó opiniones divididas. Este atuendo habría tardado alrededor de cinco meses en acordarse e incluía alrededor de 100 metros de tela.

¿Una ganó? Karol G y Shakira provocan opiniones dividas en su debut en la MET Gala 2024

Muchos comentaron que Karol G había atinado por completo la temática de la MET Gala, en este caso, tomando inspiración del famoso naked dress, pero esto no es todo, pues mezclo este toque de fantasía con sus orejas de elfo que la hacían parecer digna de un cuento de hadas; sin embargo, hubo quienes comentaron que había replicado los looks de Kim Kardashian en este evento, en redes sociales usuarios comentaban: “Parece una copia barata de los últimos 3 looks de Kim Kardashian”.

Por otro lado, Shakira, se llevó los halagos por su look que muchos consideraron como una rosa del jardín de J.G. Ballard, sin embargo, tampoco estuvo exenta de las críticas, pues los usuarios recriminaron a la cantante su despreocupada cabellera, mientras que otros le dijeron que no se arriesgó optando por un look que parecía de Premios Óscar o Grammys.