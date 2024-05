'The Fall Guy' recauda 65 millones de dólares en su estreno a nivel mundial

Una escena de la película "The Fall Guy". Foto entregada por Universal Pictures. (Universal Pictures via AP)

La anticipación por el estreno de “The Fall Guy” estaba en su punto más alto, con estrellas como Ryan Gosling y Emily Blunt liderando el elenco de esta película de acción y romance dirigida por David Leitch. Sin embargo, aunque las expectativas eran altas, la realidad del rendimiento en taquilla ha sido un poco diferente.

Durante su segunda semana en los cines, “The Fall Guy” se expandió a 78 mercados internacionales, agregando 25.4 millones de dólares a su taquilla local y llevando su total acumulado a 36.9 millones en el extranjero. A nivel mundial, la película ha alcanzado los 65.4 millones en ingresos, lo que indica un comienzo prometedor pero no del todo espectacular.

A nivel nacional, la película ha tenido un debut ligeramente por debajo de las proyecciones, generando 25 millones en su primer fin de semana en los cines estadounidenses. Aunque es una cantidad considerable, pero “The Fall Guy” es una producción sumamente costosa con objetivos mucho más grandes.

con un presupuesto de 140 millones de dólares, significa que aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar la rentabilidad. En el ámbito internacional, la película tuvo un debut fuerte en varios mercados clave. En el Reino Unido, por ejemplo, se estrenó en el primer lugar con una recaudación sólida de 4.4 millones, mientras que en México logró $.5 millones en el segundo lugar.

Otros países como Francia, Alemania, Italia y Corea también mostraron un interés considerable en la película, lo que sugiere un potencial para un buen desempeño en el extranjero en las próximas semanas. A pesar de su apertura sólida, “The Fall Guy” se enfrenta a una competencia feroz en las próximas semanas.

Un camino complejo hasta el verdadero éxito en taquilla

“Kingdom of the Planet of the Apes”, “Furiosa”, “Inside Out 2″ y “Deadpool & Wolverine” son algunas de las películas de gran calibre que llegaran a los cines de todo el mundo durante las próximas semanas. Estas películas, junto con otras propuestas tentadoras, podrían dificultar que “The Fall Guy” mantenga su impulso en la taquilla.

A pesar de estos desafíos, “The Fall Guy” ha recibido críticas generalmente positivas, con una calificación de 83% en Rotten Tomatoes. Además, el consultor David A. Gross de Franchise Entertainment Research ha destacado que es una apertura sólida para una película de acción y comedia.