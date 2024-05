“Ella no quiere saber nada de mí”: Pareja de Emeterio reveló feroz desaire de Tita Ureta

Luego que Emeterio Ureta presentara en sociedad a su nueva polola, “Ximena”, se dio a conocer que a su hija Tita, no estaría para de acuerdo con el romance del Marqués, junto a la mujer que es 33 años.

PUBLICIDAD

Así lo reveló la propia enamorada, quien participó en The Voice Chile y el año pasado su nombre acaparó la prensa rosa luego de asegurar que tenía imágenes comprometedoras junto a Jean Philippe Cretton, quien era el animador del programa de talentos.

Recomendados

Según contó al medio FMDOS fue durante una llamada telefónica que Emeterio le realizó a su hija delante de ella, que Tita le dejó en claro que no estaba contenta con el amorío.

“Desde una llamada que le hizo él delante de mí, ella le dijo que no quería que estuviera conmigo porque ‘quién era yo’, ‘por qué no la había presentado’, ‘que por qué me había llevado a la casa’, porque estuve en la casa de él (Emeterio Ureta)”, desclasificó la colombiana Ana Isabella Ríos.

“Entonces a ella no le gustó esto porque era como que había pedirle permiso a ella para poder ver a Emeterio, eso nos cayó super mal. Desde ese entonces ella no quiere saber nada de mí”, confidenció.

Además, Ana Isabella contó que conoció a Tita en las instalaciones de Mega, canal donde la ignoró completamente.

“Yo estaba grabando como extra la teleserie Hijos del Desierto, y ella estaba ahí, no en la teleserie sino en el canal. Por casualidad nos vimos y no nos saludamos porque ella en ese momento sabía que yo estaba con su padre”, confesó.

¿Quién es la enamorada?

Si bien la llamó Ximena, su nombre es Ana Isabella Ríos. Es de nacionalidad colombiana tiene 45 años de edad, 33 años menor que él.

Tuvo un paso televisivo en nuestro país, tras participar en el programa The Voice Chile. Pero, cuando hizo mayor noticia, fue cuando reveló que tenía fotos comprometedoras con Jean Philipe Cretton.

“Por qué te sorprendes de que él halla tenido sexo, por que solo fue eso… El Jean es un hombre como cualquier otro, al igual que yo y pues en esa época pasó. La relación de pame venía mala mala hace mucho tiempo, no es para sorprenderse de nada”, comentó tiempo atrás a Sergio Rojas, recordó el citado medio.