Esta es la relación que hay entre Taylor Swift y la película de Prime Video, The Idea of You

Desde que se estrenó el pasado jueves, la ansiada película The Idea of You sigue maravillando a los suscriptores de Amazon Prime Video. La cinta está llena de referencias a la cultura millenial y ahora acaba de revelarse otro dato curioso: tendría una conexión con la cantante Taylor Swift.

“Cuando Solène se ve en la necesidad de acompañar a su hija adolescente en su viaje al festival de música de Coachella, después de que su ex cancelara de último momento, ella tiene un encuentro inesperado con Hayes y hay una chispa instantánea e innegable. Mientras comienzan un vertiginoso romance, no pasa mucho tiempo para que el estatus de superestrella de Hayes presente retos inevitables en su relación, y Solène pronto descubre que la vida bajo la luz de los reflectores puede ser mucho más de lo que ella pensaba”, reza la sinopsis oficial de The Idea of You, que enamora a todas las generaciones en Prime Video.

¿Cuál es la relación que tiene Taylor Swift con la película The Idea of You?

La productora Cathy Schulman reveló que, como en todo lo que hace, la presencia de la artista que bate todos los récords, está presente.

Según Schulman, Swift posee una magia la hace tan especial que ha compartido cada etapa de su vida con sus seguidores y todos han crecido con ella a la par. Además, también reveló que este fue el motivo por cual se decantó por Anne Hathaway para ser la protagonista del filme, ya que, para ella, la oscarizada actriz es como la cantante: una compañía constante para generaciones que también maduraron junto a ella y sus proyectos.

“Un divorcio, una autorrealización y una nueva vida. Sabía que ella sería la actriz adecuada para guiarnos a través de esta investigación”, reveló en diálogo con Variety, donde confesó que fue deteniéndose en las letras de Taylor Swift donde encontró las respuestas acerca del tono que la protagonista debía tener en la cinta.

Al igual que Solène, Cathy Schulman utilizó a la música como sanadora tras un conflictivo divorcio, siendo su artista favorita la llave para la superación.