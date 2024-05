Gonzalo Egas ya no es parte de los participantes de “¿Ganar o Servir?”: decisión provocó el llanto de Coca Mendoza

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se dio a conocer una inesperada noticia: Gonzalo Egas dejará de ser parte de los participantes del reality de Canal 13.

Todo comenzó con la llegada de Amanda, quien fue la encargada de comunicarles que el misterioso baúl con el que entraron al encierro se abrirá ahora. En este momento, Coca Mendoza fue el encargado de realizar la acción, y en su interior encontró una carta donde decía que uno de sus compañeros es un impostor y este era el ganador de “La Granja”.

Tras darse a conocer la noticia, el jugador confesó que no es un participante más, sino el jefe de los Sirvientes. “Mi objetivo fue aprender a conocerlos, ver el compromiso que adquirían en los roles. Voy a estar ingresando a la casona de manera recurrente apoyando las labores que se requieren para el mantenimiento de la casa”, explicó Egas.

El equipo “Resistencia” se mostró de inmediato afectado por perder a Gonzalo en competencia. Coca, en particular, se mostró muy apenado por la salida de Egas. Esto, porque siente que tiene una distancia generacional muy grande con los demás.

Gonzalo Egas y Coca Mendoza | Tu Día

La reacción de Coca Mendoza

“Estoy viejo. No te voy a tener aquí, vos eres el único que me entendís y sabes cómo soy”, le reclamó sollozando el exdelantero de Colo-Colo una conversación con Egas en solitario, para luego que ambas se dieran un abrazo.

“Me da mucha pena. Tuvimos muchas experiencias juntos”, expresó el participante, mientras que Gonzalo le comentaba que él seguiría ahí para él.

En tanto, Luis lamentó también la salida del rostro de TNT Sports. “El Gonza era más fundamental que yo y mucho más que Coca en el equipo. Un hombre callado pero que de su lado trabaja”, opinó Mateucci, preocupado, y agregó que tiene problemas con el liderazgo de Mendoza. “Tengo una incomodidad, que el Coca no me representa. Yo soy pura explosión, alguien pasivo no me representa”, sostuvo el argentino.