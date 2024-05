¿La suegra que nadie quiere? La exigencia de Sofía Vergara a quien sea su nuera

Sofía Vergara es una de las actrices latinas más queridas de la farándula al ganarse el cariño de los espectadores con una carrera de más de 30 años en la que ha desbordado talento, carisma y sobretodo belleza.

A sus 51 años la colombiana sigue robando corazones con cada una de sus apariciones en pantallas y en redes sociales donde deleita con su innegable atractivo físico. Tras el éxito de su última serie ‘Griselda’ la famosa ha estado en boca de todos pero también por su comentado divorcio con Joe Manganiello.

Vergara no ha dudado en revelar las razones que la llevaron a ponerle fin a su matrimonio, asegurando que su ex deseaba ser padre, mientras que ella no deseaba volver a la maternidad por su edad. Sofía ha preferido dejar esta etapa a su hijo, Manolo González-Ripoll Vergara, pues desea convertirse en abuela.

La condición de Sofía Vergara para quien se convierta en su nuera

Sofía Vergara se convirtió en madre cuando apenas tenía 18 años por lo que su hijo ya es todo un hombre hecho y derecho de 30 años y su madre desea verlo convertido en padre.

Así lo ha revelado en una de sus últimas entrevistas donde aseguró que está lista para convertirse en una abuela divertida.

“Sería una abuela divertida. Me encantaría tener nietos”, dijo.

De igual manera, la famosa remarcó que no pretende que su hijo se apresure en tener hijos ni que contraiga matrimonio con alguien que no sea la pareja ideal para él, por lo que mencionó las cualidades con las que debe contar la mujer con la que se case su primogénito.

“No quiero una nuera loca. Quiero a alguien que sea amable, inteligente y que lo ame de verdad”, resaltó.

Pese a algunos comentarios negativos que ha recibido, son muchos los que han aplaudido la crianza que ha tenido la artista pese a haber lidiado con la maternidad a temprana edad, etapa que confesó haber sido retadora pero que ahora la disfruta más que nunca.

“Es genial que lo haya tenido joven porque ahora yo voy a tener 52 años y él 32. Somos prácticamente contemporáneos. A veces desearía ser mayor porque habría sido más madura, más preparada para ser madre, pero eso fue lo que obtuve y lo que pasó. Pero es divertido porque crecí junto con mi hijo”, expresó.

Sobre su hijo se conoce que nació el 16 de septiembre de 1991 en Barranquilla, Colombia, y se graduó en Dirección y Producción de Cine por la Universidad Emerson de Nueva York en 2015.