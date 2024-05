“Llamadme mala, pero tiraste la toalla antes de tiempo”: Oriana Marzoli se enojó con su compañero tras perder competencia de equipos en “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli encaró con todo a José Ángel González, más conocido como “Poeta”, esto luego de que su equipo perdiera la competencia en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que en la reciente transmisión pudimos ver como la nueva prueba que enfrentó al grupo “Resistencia” contra “Soberanos”, en donde estos últimos no lograron obtener el triunfo en el último momento.

La competencia incluyó diferentes obstáculos que los participantes debían sortear, incluyendo una red sobre el agua que debían escalar y saltar para llegar al otro lado.

“Resistencia” tomó la ventaja gracias a Raimundo. Eso sí, Pangal Andrade logró recuperar momentáneamente el liderazgo para “Soberanos”, luego fue el turno de Poeta, y éste fue incapaz de pasar el obstáculo de la red y Blue Mary aprovechó este momento puesto que justo iban en la ronda final.

Para rematar, José Ángel se rindió a la mitad de la prueba y no pudo seguir avanzando, dándole la derrota a su equipo y por ende, ellos pasaron a ser los nuevos sirvientes.

Pangal de inmediato le habló a José Ángel González sobre esta situación. “He hablado con Poeta, he intentado trabajarle la mente un poco porque en la vida hay pocas decisiones que hay que tirarse sí o sí; o tirarse de cabeza. Fue decisión que hoy nos costó la victoria, no se logró. En la vida uno se cae y se tiene que levantar con más fuerza, pero para eso hay ponerse las pilas”.

“Hablamos un rato, se va a poner las piltas, va a entrenar sus debilidades y yo voy a estar ahí para ayudarlo”, agregó Andrade.

El relator, en tanto, se mostró frustrado. “Perdimos por mi culpa, las chicas lo hicieron excelente. Si no me pongo las pilas estoy en riesgo”, indicó.

“Cuando yo le pregunto a alguien para qué es bueno, me tiene que decir qué puede o no puede hacer. Somos un equipo y nos tenemos que decir todo”, expresó. “Perdimos por mi culpa. Si no me pongo las pilas estoy en riesgo”, agregó.

Por su parte, Oriana Marzoli fue más dura con su compañero de equipo y lo encaró por su darse por vencido. “Yo lo siento. En esta ocasión llamadme mala, pero no puedo evitar decirte que si lo hemos hecho nosotras, también podías haberlo hecho tú, pero tiraste la toalla antes de tiempo. Lo último que puede hacer es abandonar y me cabrea mucho (...) No me valen las excusas, no me vale nada”, sentenció, comentando que se sentía bastante frustrada por la situación.