Aseguran que Jeremy Renner murió varios segundos el día que se accidentó quitando nieve

El primer día del 2023, el mundo del entretenimiento quedó impactado tras conocerse el grave accidente que sufrió el actor Jeremy Renner, muy querido en el ambiente cinematográfico por ser partícipe estelar de gran parte de la exitosa saga de Marvel, Avengers.

PUBLICIDAD

El incidente generado por una fuerte caída desde un quitanieves, hizo que el estadounidense pasara duros momentos e incluso, varios días en estado de coma, sin embargo, luego de una larga recuperación, satisfactoriamente en la actualidad lleva una vida sin secuelas visibles.

Recomendados

A casi año y medio del susto, en las últimas horas trascendió que el artista de 53 años estuvo varios segundos muerto luego de que el vehículo lo aplastara.

jeremy-renner-1.jpg

Regreso de la muerte

Michael Beach, uno de los compañeros de Renner en la serie Mayor of Kingstown, reveló la increíble situación sobre el regreso de la muerte de Renner al medio The Direct.

“J eremy es como un caballo de guerra, hombre. Me refiero a que este tipo se rompió 38 huesos. Y que en realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo. Él no estaba seguro de cómo sería su vuelta, pero estaba listo. Cada semana se siente más muerte y no hubo interrupciones debido a sus habilidades físicas. Es un gran tipo y realmente duro como un clavo ”, explicó Beach.

De acuerdo a un informe oficial de la Policía de Washoe, Jeremy Renner estaba intentando ayudar a un familiar que había quedado atascado con un vehículo, cuando la máquina quitanieve que el protagonista de Hawkeye manejaba lo pasó por arriba.

Renner contó a Diane Sawyer, periodista de la ABC Newsque, que por un momento quedó sin esperanzas de sobrevida, por ello, tomó se celular y escribió la última voluntad para su familia. “Estuve escribiendo notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia. No me dejen vivir en tubos, en una máquina y si mi existencia va a ser en drogas y analgésicos, déjenme ir ahora”.