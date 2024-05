“En esta familia nada me sorprende”: La razón por la que Khloé Kardashian pensó que su hijo era de su hermano

Khloé Kardashian ha presumido su faceta como madre al dar a luz a su hija True en 2018 y más tarde darle la bienvenida al pequeño Tatum quien fue producto de un vientre en alquiler, por lo que la famosa ha vivido la maternidad desde dos maneras muy diferentes y ha contado de talles de ello.

La empresaria no teme en revelar que mantuvo poca conexión con el pequeño debido a que no lo llevó en su vientre y tampoco vivió el embarazo de la mujer que lo llevó en su vientre debido a los problemas de infidelidad que enfrentó con Tristan Thompson y el temor a que fuera captada en las consultas junto a la mujer.

“Como no lo gesté yo misma, no sentía cosas. Con True como que sentí su espíritu. Tampoco fui presencialmente a muchas de las visitas médicas de esta mujer por preservar su intimidad, no quería que nos encontrasen los paparazzi. Lo hacía por Face Time y no es lo mismo”, reveló.

La razón por la que Khloé Kardashian pensó que su hijo era de su hermano

Khloé Kardashian conversó en el podcast ‘SHE MD’ de la Doctora Aliabadi, conocida en sus realities familiares como ‘Doctor A’ y fue ahó donde dio detalles de su vida privada como nunca antes, pero además de sorprender con los dichos sobre su segundo hijo.

“Para mí fue abrumador cuando cogí a mi hijo por primera vez. Me pasé todo el embarazo de mi gestante con la cabeza bajo tierra por lo que había pasado con Tristan, estuve como renegando que esto estuviese ocurriendo y no me sentí muy cercana a lo que estaba pasando”, agregó.

Pero esto no fue todo, pues una vez nació el pequeño Tatum y crecía junto a ella, enfrentó el tormento de la posibilidad de que su hijo fuera también de su hermano, debido al gran parecido que manejaban ambos.

Al haber llegado al mundo por vientre en alquiler, la modelo tenía miedo que su hermana hubiese donado semen y se habría generado un cruce entre ambos, por lo que confesó que sometió a Tristan a tres pruebas de paternidad para salir de la duda.

“Como fue por fecundación in vitro llegué a preguntarle a mi hermano si había sido donante de semen por lo que se parecían. Le hice tres pruebas de paternidad a Tristan por Tatum y estaba muy ofendido, pero es que no se parecía en nada a él”, decía ahora entre risas: “Llegué a dudar que fuera de mi hermano porque en esta familia nada me sorprende ya, pero esto sería realmente asqueroso”, sostuvo.