Karol G desmiente los rumores que surgieron por su presencia en la Met Gala 2024

El pasado 6 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2024, el cual es el evento de moda más esperado del año y que se da desde las amplias escaleras del impresionante Museo Metropolitano de Nueva York y en las que Karol G dijo presente de una manera avasallante en el ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’ que al español es ‘Bellas durmientes: el despertar de la moda’.

La cantante Karol G apareció ataviada es una impresionante pieza del creador Marc Jacobs quien creo sobre una malla color piel una lluvia de diversos cristales que bordean el vestido hasta la ligera cola. Adicionalmente Karol G lució con el cabello platinando con una diadema de brillantes y junto a ella dos prótesis en sus orejas que simulan las orejas de los elfos con dos pinzas elevadas que sostienen más cristales.

Y pese a que lució encantadora las críticas no tardaron en llegar entre quienes no entendieron el concepto del evento y también quienes aseguraron que no fue invitada, sino pagó para que la incluyeran en la Met Gala.

Sin embargo, Karol G disipó los rumores, pues al momento de lo que era su preparación para sumarse al desfile de estrellas sobre las escaleras del museo concedió una entrevista en la que indicó que siempre ha sido fanática de la Met Gala, y que no pensó que llegaría a formar parte del centro de atención de los focos ese día.

“Me dijeron que estaba invitada al Met hace como casi dos meses. Me sorprendí muchísimo. En realidad, no pensé que me fuera a llegar una invitación, digamos de cierta forma tan rápido. Nunca he sido una persona muy del mundo de la moda, pero siempre he visto el Met Gala, he sido fanática del Met Gala, del museo como tal en realidad ha sido la parte que más me gusta ver como cuidan artículos que son como archivos, antigüedades en la industria del fashion”, dijo Karol G.