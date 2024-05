Karol G muestra cómo se preparó para su debut en la Met Gala 2024

Karol G fue una de las latinas que más dio de qué hablar en la Met Gala 2024, siendo la primera vez que la cantante colombiana desfiló por la alfombra roja del evento, así que ella misma decidió mostrar cómo fue que se preparó.

Aquí te mostramos cómo fueron los momentos previos de la artista, hasta llegar a uno de los acontecimientos más importantes en lo que va de su carrera.

Así fue como Karol G se alistó para la Met Gala 2024

Por medio de un video publicado por Vogue, la colombiana detalló cómo se preparó para hacer su aparición en la alfombra roja del reconocido evento.

En el video, Karol G luce el atuendo creado por el diseñador Marc Jacobs que portó, el cual está decorado con piedras brillantes y presenta transparencias. Siguiendo el estilo de los vestidos “naked”, el color de la tela sugiere una apariencia de desnudez, y el diseño ceñido a la cintura con un corset resalta las curvas de su cuerpo.

“Yo era de las que veían la MET Gala desde el otro lado de la pantalla, no de las que estaban ahí. Para mí es especial poder sentirme cómoda con lo que voy a llevar esta noche, que me encante lo que vea cuando me mire en el espejo. Me miro y me veo preciosa”, expresó Karol.

Fue un sueño cumplido

La reguetonera también compartió que estar presente fue como un sueño más realizado, pues ante lo veía como algo inalcanzable.

“Estoy cumpliendo un sueño y muchas cosas que quería hacer. Quito de mi lista lo del hada, lo de la elfa, la MET Gala, los diamantes, el vestido de uno de los mejores diseñadores. Así que estoy feliz y orgullosa de mi quipo. Pase lo que pase, creo que soy la reina de la noche”, agregó.