“No autorizo a que le toque los labios”: Pedro Pascal enloqueció a las redes sociales tras filtrarse imágenes besando a actriz estadounidense

Pedro Pascal nuevamente revolucionó a los usuarios de las redes sociales, y es que se filtraron algunas fotografías del chileno besando a una reconocida actriz de Estados Unidos.

Así es, durante las últimas horas aparecieron en internet las imágenes del protagonista de “The Mandalorian” con Dakota Johnson, las cuales son el primer vistazo a la próxima película de A24, que ambos co-protagonizarán.

La película se llama “Materialists”, bajo la producción de A24, reconocida por éxitos como “Civil War” y “Everything, Everywhere, All At Once”.

En el elenco Pedro compartirá con otros rostros hollywoodenses, entre ellos Chris Evans, Zoë Winters, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson y Marin Ireland.

Así fue confirmado por diversos medios de espectáculo, calmando el ambiente para quienes son fanáticos del actor, puesto que la vida sentimental de Pascal es aún un misterio para todos.

Las reacciones de sus fanáticos

Eso sí, a pesar de ser una escena de su nueva producción, los fanáticos de Pedrito enloquecieron y reaccionaron a las imágenes en varias redes sociales.

Algunas estaban celosas porque alguien más besara al chileno, mientras que otras estaban felices por este nuevo proyecto que incluye a la protagonista de las “50 sombras de Grey”.

“Que ganas de ser Pedro Pascal para besar a Dakota Johnson y que ganas de ser Dakota Johnson para besar a Pedro Pascal”; “Dakota está grabando una película y paso de chaparse a Chris Evans a Pedro Pascal JAJSJAJAJAJA esa mujer va a por todo en sus pelis”; “No autorizo que Dakota Johnson le toque la cara y los labios a Pedro Pascal”; “Ganó chile”; “Que ganas de ser Dakota Johnson y decir “yo besé a Pedro Pascal”; “Vamos a tener una película protagonizada por Pedrito Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans. Las Chilenas bisexuales y bonitas ya ganamos”, fueron algunos de los comentarios en la red social X.

Reacción beso Pedro Pascal y Dakota Johnson

