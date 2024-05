Primeras reseñas de 'Kingdom of the Planet of the Apes' son en su mayoría positivas "hará volar la mente del espectador"

Las primeras reseñas de “Kingdom of the Planet of the Apes” ya están aquí, y en su mayoría son positivas, prometiendo una experiencia cinematográfica que hará volar la mente del espectador. Esta última entrega de la saga continúa la historia que comenzó en 2011 con “Rise of the Planet of the Apes”.

La película comienza con el funeral de César, el legendario líder de los simios, cuya muerte dejó un vacío en el corazón de los fanáticos de la franquicia. Sin embargo, rápidamente somos transportados “muchas generaciones después”, donde nos encontramos con un nuevo héroe: el joven simio Noa.

“Kingdom of the Planet of the Apes” convence a la critica

Noa es parte de un clan pacífico de simios que cría águilas mascota y vive en armonía con la naturaleza, hasta que su aldea es atacada por otros simios liderados por el tirano Proximus César. A diferencia de las entregas anteriores, donde la lucha se centraba en la inhumanidad del hombre hacia los animales, esta película explora la violencia simio contra simio.

así como las formas en que las historias pueden ser secuestradas y manipuladas por actores malintencionados. El guionista Josh Friedman ha creado una historia inteligente que plantea preguntas incómodas sobre la colaboración y la corrupción, mientras que el director Wes Ball maneja hábilmente las secuencias emocionantes y los efectos visuales impresionantes.

Los críticos elogian especialmente la actuación de Owen Teague como Noa y Kevin Durand como Proximus César, así como los efectos visuales, que son simplemente impresionantes. Desde la capacidad para ver cada pelo en la espalda de un mono hasta la forma en que caen las hojas y el crujido de las ramas de los árboles, la atención al detalle es asombrosa.

Además, la película incluye guiños a las películas originales de la saga, como el uso del nombre Nova. “Kingdom of the Planet of the Apes” promete ser una experiencia emocionante y reflexiva que deleitará a los fanáticos de la franquicia y atraerá a nuevos espectadores.

Se espera que la combinación de acción, aventura y crítica social sea uno de los ganchos de esta entrega. Con su enfoque fresco y su impresionante ejecución, esta película demuestra que la saga del Planeta de los Simios sigue siendo relevante y emocionante en el siglo XXI.