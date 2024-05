¿Se operó para parecerse a Gala Caldirola?: Oriana Marzoli respondió a la interrogante de los seguidores de “¿Ganar o Servir?”

En la más reciente transmisión de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli se sinceró y se refirió a los comentarios que ha recibido sobre su parecido con Gala Caldirola.

El momento se dio cuando Sergio Lagos y Karla Constant se encontraban realizando una nueva dinámica con los participantes, en donde los animadores leyeron algunos de los mensajes de los seguidores del reality.

“Esta chica, tanto que la criticaba, que los dientes, el rostro, el pelo y todo lo de Gala, y se operó para quedar igual a ella. Qué terrible la envidia”, expresó una mujer en el mensaje.

Por su parte, la española no tuvo problemas en responder a este comentario mala onda: “Aunque la gente diga que me he operado la cara entera, solo me he puesto labios, me han crecido las cejas, —que me las depilaba como el h…—, no me he hecho el foxy eyes que dicen”.

“Llevo sin ver a Gala quinientos años, no sabía cuántos seguidores tenía ni cómo se llamaba su hija, y la que llegó con el pelo rubio en el segundo reality fue ella”, expresó en tono de broma.

La mala onda que recibe Oriana

Asimismo, la española comentó que “haters he tenido toda mi vida, desde que empecé en televisión a los 18 años y ahora que tengo 32″, explicó. Eso sí, aseguró que “es muy bueno tener haters, porque si no los tienes es porque no creas tantas pasiones y si tienes muchos, significa que algo bueno estás haciendo”.

“Yo no paso desapercibida, o me ultra aman o me ultra odian”, sostuvo Oriana.

Tras escuchar esto, Gala aseguró que “la rivalidad que tuvimos nunca la soltaron, durante todos estos años, todo el tiempo me hablaban de ella, y a ella de mí. Ahora, ¿te digo algo? Yo nunca consideré que nos pareciéramos”, sostuvo entre risas.

Luis Mateucci intervino en la conversación para lanzar una inesperada broma: “Para mí son idénticas, por eso me confundí”, lo que los hizo reír a todos.