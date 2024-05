“Cuando empecé a trabajar se molestó, me tiraba para abajo”: Daniela Colett contó el verdadero motivo de su separación con Eduardo Vargas

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Daniela Colett reveló una información desconocida sobre su quiebre con el futbolista Eduardo Vargas.

PUBLICIDAD

La confesión se dio mientras la participante se encontraba hablando con Raimundo Cerda, a quien le comentó las causas del fin de su matrimonio con el exseleccionado de La Roja.

Recomendados

“Cuando me divorcié no fue por traiciones, pasaron cosas antes que ya me habían hecho pensar en separarme. Pero cuando pasó lo de la Selección, cuando metieron mujeres a la habitación, dije que ahora era el momento”, reveló, agregando que el matrimonio venía mal de antes.

“Él no quería que yo trabajara. Me encanta ser mamá y estar en casa, pero no es lo que me llena, necesito más que eso. Cuando empecé a trabajar se molestó, me tiraba para abajo, no quería que yo estuviera a sus espaldas. Yo creo que a mucha gente se le come la cabeza cuando empiezan a tener fama y dinero”, sostuvo.

Se le subieron los humos a Eduardo

Acto seguido, Daniela conversó con Luis Mateucci sobre el mismo tema, pero ahora específicamente por los problemas en relación al dinero.

“A Eduardo lo conocí en 2013, y era muy humilde, pero siento que se le empezaron a subir los humos. Como mi papá es empresario, yo lo frenaba y le cuidaba la plata a Eduardo, porque cuando lo conocí tenía un desorden, no sabía ni cuánto ganaba. Cuando empezó a ganar más yo invertí toda su plata, y él me decía que quería cambiar el auto, y yo no lo dejaba, y se enojaba. Y cuando nos divorciamos lo primero que me dijo fue ‘Ahora voy a poder gastar mi plata como quiero’. Y qué pensamiento más estúpido es ese. Pero al menos cuando se retire va a estar asegurado”, relató la brasileña en el programa de Canal 13.