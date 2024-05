Daniel Fuenzalida apuesta por “¡Ahora caigo!” en domingo: “Buscaremos al público que no quiere ver farándula o el reality”

Daniel Fuenzalida reconoció estar “muy contento” con TVN por el “espaldarazo” que le dio la señal pública al sumar un nuevo día a su programa de concurso “¡Ahora caigo!”, que con motivo de la conmemoración del Día de la Madre se emitirá en horario estelar el próximo domingo.

PUBLICIDAD

Un horario que enfrentará al exitoso proyecto del animador ante dos colosos de las noches dominicales: el estelar de entrevistas “Podemos hablar”, en CHV; y el reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13.

Recomendados

El nuevo desafío de Daniel Fuenzalida

“Son géneros distintos, uno es un reality que tiene su público y sus seguidores, ‘PH’ es un programa de farándula y nosotros vamos a salir a jugar con un programa de corte familiar, netamente de juego, de distracción”, anticipa Fuenzalida, quien en conversación con lun.com asume el compromiso de ofrecerle a la audiencia una alternativa distinta a la que actualmente entregan los programas de CHV y Canal 13.

Hija de Daniel Fuenzalida sorprendió al animador en vivo por su cumpleaños: “Esto es tremendo…” https://t.co/5W8s8EqeoH — Publimetro (@PublimetroChile) May 4, 2024

“La idea es que la gente trate de no ver la tele como un problema, sino que más bien como un alivio. Salimos a buscar parte del público que no quiere ver farándula o no quiere ver el reality”, anticipó el rostro de TVN, quien asegura estar muy tranquilo de cara a este nuevo desafío con su espacio de concursos.

“Me lo tomo muy tranquilo, sé que no es fácil estar un domingo en la noche. Es un desafío y todos los desafíos me encantan, son para ponerle trabajo, para ponerle ganas. Estoy muy contento por este espaldarazo -de TVN a su espacio-”, apuntó Fuenzalida por la competencia que se le viene, de pelear por el rating dominical contra el reality del 13 y el programa conducido por Julio César Rodríguez.