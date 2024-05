David Beckham se preocupa por las bromas que recibidas por Tom Brady y dice que nunca se sometería a un “roast”

El pasado domingo, Tom Brady fue el protagonista de una serie de bromas que fue organizado por Netflix junto a varias celebridades, comediantes y estrellas del deporte que se unieron para el “roast”. Sin embargo, las bromas eran tan serias que su amigo David Beckham estaba realmente preocupado por el bienestar de Brady.

¿Por qué David Beckham estaba preocupado?

Durante una aparición en Jimmy Kimmel Live, el miércoles, el exjugador de fútbol dijo que encontraba que para él The Roast of Tom Brady estaba “bastante divertido”, pero quería asegurarse de que Brady sintiera lo mismo.

“Conozco bien a Tom y debo admitir que le envié un mensaje sólo para comprobar si estaba bien”, le dijo Beckham a Kimmel.

Cuando el presentador le preguntó cómo se sentía Brady, Beckham dijo: “Está más que bien, pero sí, fue difícil verlo”.

Beckham no aceptaría este tipo de bromas: “definitivamente no”

¿Qué pasó en el “asado” de Tom Brady?

Durante el episodio de Netflix, Travis y Jason Kelce apoyaron a su amigo Brady sobre las bromas en la barbilla, a pesar de negarse a hacerlo ellos mismos.

“Realmente no lo entiendo. No entiendo por qué la gente hace asados. No entiendo por qué existen”, dijo Jason, y agregó sarcásticamente: “Jaja, sí, mi familia está arruinada, es muy divertido, todos se ríen, es genial, nos estamos divirtiendo, ¡sí, claro!”.

El “asado” duró tres horas y contó con presentaciones de Kevin Hart, Will Ferrell, Ben Affleck, Rob Gronkowski, Nikki Glaser, Kim Kardashian y más. La mayor parte de los chistes fueron relacionados con la separación de su ex esposa Gisele Bündchen.