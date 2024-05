El Señor de los Anillos tendrá un spin-off dedicado a Gollum y Andy Serkis será el director

Warner Bros. Discovery anunció el jueves que Jackson producirá una nueva película de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Serkis, según Deadline.

El anuncio lo hizo el CEO David Zaslav que el estudio apunta a lanzar la nueva película en 2026, titulada actualmente El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum.

El estudio reveló que trabaja en dos adaptaciones de la obra de J.R.R. Tolkien. La primera, “The Hunt For Gollum”, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo del guión, según Zaslav.

Esta será escrita por Walsh, Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, quienes también participaron en la película animada de WBD LOTR, “Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim”. Jackson, Walsh y Boyens emitieron una declaración conjunta (a través de Deadline) expresando su honor y privilegio al regresar a la Tierra Media con Serkis y abordar la historia de Gollum.

En su propia declaración, Serkis, quien anteriormente dirigió Mowgli: Legend Of The Jungle y Venom: Let There Be Carnage, dijo: “Sí, Precious. Ha llegado el momento de aventurarse una vez más en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa. Con Mike y Pam, y el equipo de Warner Bros en la búsqueda también, junto con WETA y nuestra familia de cineastas en Nueva Zelanda, todo es demasiado delicioso...”.

Legado de Gollum en la saga cinematográfica

Gollum, interpretado magistralmente por Andy Serkis en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson, dejó una huella imborrable en la historia del cine.

Su representación innovadora mediante la tecnología de captura de movimiento estableció un nuevo estándar para la creación de personajes digitales. Más que una mera criatura de CGI, Gollum cobró vida con una profundidad emocional y una complejidad psicológica que resonaron con audiencias de todo el mundo.

La presencia siniestra y trágica humanidad de Gollum agregaron capas de intriga y simpatía, convirtiéndolo en uno de los antihéroes más memorables y queridos del cine contemporáneo.