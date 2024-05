Este es el actor de “Sin senos no hay paraíso” que pasó de actuar a pedir plata en los buses

“Sin Senos No Hay Paraíso” es una telenovela de drama criminal estadounidense producida por Telemundo Studios y RTI Televisión para Telemundo. Se emitió entre 2008 y 2009 y es una adaptación de la serie de televisión colombiana “Sin tetas no hay paraíso” de Caracol Televisión, que a su vez se basa en la novela homónima escrita por Gustavo Bolívar.

La historia gira en torno a Catalina Santana, una joven que asocia la prosperidad de las niñas de su barrio con el tamaño de sus senos y sueña con tener implantes mamarios para atraer a narcotraficantes ricos. La serie explora temas como la pobreza, la ambición y las consecuencias de la búsqueda de la belleza y el poder a través de medios ilícitos.

El reparto de la serie “Sin Senos No Hay Paraíso” incluye a varios actores reconocidos de talla internacional como lo son Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, María Fernanda Yepes, Aylín Mujica, Gregorio Pernía, y muchos otros talentosos actores y actrices que contribuyeron a la rica narrativa de la serie.

Lastimosamente, no todos tuvieron el mismo éxito y este es el caso de Luis Soler, quien participó en varias producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Francisco, el matemático’, entre otras muchas telenovelas. Sin embargo, en 2021 la vida le cambió por completo.

Todo inició aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando dos personas se le acercaron para, supuestamente, tratar de seducirlo, pero el objetivo de la personas era robarlo. Luego de que él trató de ignorarlos para poder seguir su camino, estos delincuentes le echaron ácido en la cara, lo que causó un terrible ardor en sus ojos para que posteriormente se cerraran y no pudieran ver nunca más.

Ahora, en pleno 2024, el actor fue encontrado por un periodista de Infobae, quien relató que se subió a un bus cuando se encontró con el actor quien relató su dura y triste realidad:

“Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca. Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”, afirmó Soler.

Además, afirmó que no tiene seguro médico y que hasta necesita un trasplante de córnea, pero no pudo gastarla. Ahora sobrevive con la plata que le dan las personas en la calle.