Leo Caprile hace dura autocrítica tras sufrir un ACV y asegura: “Si me convierto en un vegetal...no tiene sentido vivir así”

Leo Caprile será uno de los invitados al programa ‘Podemos Hablar’ de Chilevisión, donde contará en detalle cómo ha sido su vida después del ACV y qué, en su creencia, lo provocó.

“Yo diría que ha sido la decisión más importante que tomado en el último tiempo, me lo decía el médico si tú virabas hacia la Costanera al día siguiente amanecías hemipléjico…entonces fue una cosa entre milagrosa y de una sabiduría adquirida, porque tenía claro, mis viejos vivieron eso y había aprendido mucho sobre los síntomas, entonces es un malestar que no se aparece a nada”, comentó diciendo respecto a dirigirse de inmediato a un centro asistencial.

Siguió reflexionando sobre lo que le pasó: “No es un dolor de estómago, no es un mareo, no es un dolor de muela, es algo que te quita el habla y la respiración, sentí primero la perdida de la fuerza del brazo, se cae el brazo, después un adormecimiento de este lado de la cara y después el ojo caído y después tratando de hablar, por ejemplo ya, se te duerme el brazo y tú te vas a acostar, y te duermes, pero el fenómeno continua durante toda la noche, y al día siguiente despiertas prácticamente deteriorado con una hemifería de tu cuerpo y eso no tiene arreglo”.

El animador les programa, Julio César Rodríguez le hizo hincapié en que partió de inmediato con una autocrítica. “Una autocrítica, que me tiene muy satisfecho, yo fui un fumador empedernido toda la vida, yo fumaba al aire, escondía el cigarro, yo fumaba cuando despertaba a las tres de la mañana, tomaba un café y me prendía un pucho y prendía un pucho, detrás de otro y lamentablemente el cigarrillo, es uno de los grandes gatillantes de esta enfermedad, pero fíjate, yo vi gente muy joven treintones, cuarentones, pero completamente deteriorados, entonces no quiero repetir el gesto… aprendiendo hablar, a caminar, aprendiendo a vivir, una persona como uno, atendiendo a gente, yo cocino para 100 personas y ando pa arriba y pa abajo, en las compras, yo me muero, yo simplemente me convierto en un vegetal, no tiene sentido vivir así”.

El estrés de Leo Caprile

“No ha sido una época fácil después de la pandemia, yo me retiré de todo y me fui al campo, construí eso y eso me duró prácticamente un año, se quemó, mira, mira cómo era, un centro de eventos, donde yo servía a las mesas, yo la hacía todas, recibía la gente que llegaba en la micro, todo eso lo hice con mis manos, con mi sentido de la decoración, lo material, todo y un día a la medianoche, todavía me acuerdo, 14 de octubre del año pasado, siento unas explosiones y salgo y me doy cuenta que esto se estaba quemando”, comenzó relatando.

El incendio del local se produjo por el sobrecalentamiento de la campana y “llego en calzoncillos, a pata pelada, sin celular y sin las llaves y me metí, quebré un vidrio y me metí, rescaté esa radio, unas esculturas, un par de máscaras que quería mucho y el resto se quemó todo. A mí me sacaron, un bombero y yo con una máscara de oxígeno y me dijo un rato más y te mueres y te mueres, entonces he tenido advertencias serias de como tengo que tomarme la vida, yo estuve con un tratamiento psiquiátrico por eso, me quedé sin nada, no tenía ni un plato, ni una copa, nada, nada…es una pena tremenda, mis hijos iban a heredar eso, mis hijos trabajan conmigo y ya estamos planificando la reconstrucción de todas maneras.”