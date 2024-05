¿Los aliens sí la ayudarán esta vez? Mafe Walker fue demandada por ‘mala paga’

Los aliens no ayudaron mucho a Mafe Walker en ‘La casa de los famosos’, y duró tres meses allí. Y eso que la amenazaron en las primeras veces. Y ahora que fue eliminada, la esperan varias demandas por incumplir con algunos pagos, reveló ‘La Negra Candela’.

La periodista no fue muy compasiva con ella al evaluar su labor en el programa: “Dentro del recinto no hacia mayor cosa. Esperaba a que los demas efectuaran las labores por ella como si estuvieran a su servicio. De ¡vaga! la calificaban algunos seguidores del reality. Y si, observando detalladamente lo era”, expresó.

Esto, antes de revelar que ella incumplió varios contratos firmados con periodistas asesores de prensa que la presentaron en medios y " hasta le consiguieron contratos de trabajo cotizados para una NN. hasta cuando se craneo el cuento de su bla bla bla con los E:T., porque ellos los periodistas astutos y conocedores del mercado la instruyeron muy bien para que su profesión creciera en los espacios alienigenas. Porque hasta ellos se preocupan por salir bien ante las cámaras”, denunció.

“Apenas ella consiguió todo, chao te vi”: Mafe Walker es demandada por incumplimiento de contrato

Graciela Torres afirmó que los comunicadores hasta le pagaban los taxis y se cansaron de cobrarle por las buenas. Incluso, ellos muestran una copia de una conciliación fallida ante la Personería de Bogotá. Y ella no se presentó.

“Aprovechen ahora, cuando tiene las ganancias de sus tres meses en la casa estudio, porque después : te vi. No la consiguen ni con la linterna de Diógenes y si lo lograr no les va a cancelar la deuda que es real. No está en la estratosfera. A pagar Mafe a pagar con dinero terrenal. O, ¿los extraterrestres también son malas pagas?”, preguntó la comunicadora.

Poquito a poco se comienzan a conocer más cosas de la famosa eliminada del programa de RCN.