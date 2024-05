Los detalles del viaje a Nigeria del príncipe Harry tras escala secreta de Meghan Markle en Londres

(Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F)

Príncipe Harry, Duque de Sussex, y Meghan Markle, Duquesa de Sussex, visitan Lightway Academy en Abuja, Nigeria, el 10 de mayo de 2024. (Foto de Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundation)

The Duke and Duchess of Sussex Visit Nigeria - Day 1

En un sorpresivo giro, el príncipe Harry ha rescindido del resto de su visita a su natal Inglaterra y se ha pasado a Nigeria junto a su esposa, Meghan Markle, quien habría hecho escala en Londres sin que nadie se enterara. La gira constará de tres días y aunque no es de carácter oficial, si tiene cierto significativo royal.

PUBLICIDAD

Los duques de Sussex aterrizaron en tierras africanas este viernes y participaron en su primer acto, donde fueron agasajados con collares tradicionales y con una vistosa ceremonia de bienvenida.

Recomendados

¿Qué hacen los duques de Sussex en Nigeria?

Según recogen los medios británicos, la querida pareja se encuentra en el país africano para conocer la cultura y realizar labores sociales, como suelen hacer Harry y Meghan, al igual que otros miembros de la realeza.

Luego de haber descansado del viaje por unas horas, los Sussex se han reunido con funcionarios y escolares de la Academia Wuse Lightway, una escuela que cuenta con el apoyo de Archewell, la Fundación que crearon los Duques. Con los niños hablaron de salud mental y Harry contó cómo cuando se pierde a un ser querido no se sabe a quién o a qué recurrir para calmar tanto dolor.

“Demasiadas personas no quieren hablar de ello porque es invisible, algo que está en tu mente y que no puedes ver. No es como una pierna rota, no es como una muñeca rota, es algo de lo que todavía estamos relativamente inseguros pero cada persona en esta sala, de la más joven a la más mayor, cada persona tiene salud mental ”, dijo Harry.

Luego de esto, tienen pautado reunirse con militares heridos que se recuperan en un hospital. También acudirán a una charla de la organización benéfica Nigeria: Unconquered, que colabora con los Juegos Invictus, así como una recepción donde se homenajeará a las familias de militares.

Meghan, por su parte, será coanfitriona en solitario de un evento de liderazgo femenino que contará con la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio. El domingo, último día de su visita, la pareja asistirá a un campamento de baloncesto con los Gigantes de África, a la que le seguirá una recepción cultural y un evento de polo en el que se recaudarán fondos.