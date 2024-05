“Me llamó porque quería ser candidato”: Marisela Santibáñez contó aspiraciones políticas de Kaminski

Francisco Kaminski continúa siendo tema de conversación en diferentes medios de comunicación, de hecho, ahora la diputada Marisela Santibáñez ha revelado un detalle impactante: El locutor de radio la contactó para solicitar consejo, ya que estaba considerando incursionar en la política.

La sorprendente revelación fue hecha por la parlamentaria durante su participación en el programa “Ingobernables” de Lametro_fm, conducido por Gonzalo Feito.

“Una vez me llamó para decirme que quería ser candidato”, reveló Santibáñez sobre la inesperada llamada de Kaminski.

La noticia dejó boquiabiertos a los panelistas del programa, quienes expresaron su asombro ante la revelación llegando a decir “¡qué susto!”. En concreto, la diputada ofreció más detalles sobre la llamada de Kaminski y sus intenciones de ingresar al mundo político.

“Me dijo, ‘Marisela me escribió por redes sociales, incluso, porque no tenía mi teléfono. ¡Uh, quería hacerte unas consultas! ¡Mira, me está interesando esto!’ Y yo le digo, ‘¿cuál es tu tendencia?’ No tenías ni siquiera ninguna tendencia”, expresó Marisela ante el asombro de sus interlocutores.

Santibáñez explicó que Kaminski tenía dudas sobre sus propias inclinaciones políticas y estaba buscando orientación al respecto.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Kaminski tenía en mente postular como alcalde o diputado, la diputada admitió que no tenía más información al respecto.

Congelado en la radio

Cabe señalar que en otra revelación, el programa “Que te lo digo” filtró que Francisco Kaminski ha sido “congelado” en Radio Corazón hasta nuevo aviso, después de recibir una notificación de la PDI mientras se encontraba en las dependencias de la emisora.

Todo esto en el marco de su polémica separación de Carla Jara, a quien le fue infiel con la modelo Camila Andrade. Esta última estaría negociando una nueva entrevista con Podemos Hablar, donde iría a contar su verdad por una no despreciable suma de 10 millones de pesos, según aseguraron en el último capítulo del programa Zona de Estrellas de Zona Latina.