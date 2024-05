Notable logro profesional alcanza hija de Karen Doggenweiler en la televisión argentina

Seis meses lleva radicada en Buenos Aires la cientista política Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami.

Y luego de debutar en 2023 en la televisión argentina, en el canal TV Extra, desde el 29 de abril es parte del Grupo Perfil, el conglomerado de medios más grande del país transandino.

La joven politóloga está a cargo de comentar noticias de economía internacional, de lunes a viernes, entre las 17 y las 19 horas, en el Canal E de la cadena, rol que combina con su trabajo como conductora radial en “Radio con Voz” y con diversos artículos que escribe para un diario y una revista de papel cuché.

“Extraño mucho a mi familia”

“Estoy muy contenta y motivada con este nuevo desafío y me siento muy agradecida de las oportunidades que se me han ido dando en este país. Desde mi llegada a Buenos Aires he sentido confianza y respeto hacia mi trabajo y eso me tiene muy feliz”, señaló Cornejo.

Fernanda, además, contó que acaba de mudarse a un departamento más grande, pensando –de lleno- en quedarse varios años en el país vecino, mencionando que ya tiene un grupo de amigos que la han adoptado como parte de su familia.

“Extraño mucho a mi familia, pero sé que ellos entienden que esto es parte de mi proceso. Me han apoyado desde el primer día para que tuviera la valentía de partir y perseguir mis sueños. Me encanta Argentina y ya siento que llevo mucho tiempo en este lugar, me siento en mi casa”, aseguró la hija del rostro de Mega.

Cabe señalar que Fernanda Cornejo es cientista política e hija de Eugenio Cornejo, primera pareja de Karen Doggenweiler.

Además, fue dirigente de la Juventud Progresista, partido político que fundó el marido de Karen , Marco Enrique-Ominami, a quien considera su verdadero padre.