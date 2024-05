¿Quién es John Bowe?: La expareja de Mane Swett que se quedó con la custodia de su hijo

Hace un par de horas se dio a conocer la noticia de que Mane Swett perdió la custodia de su hijo tras enfrentarse a un juicio con su expareja, John Bowe.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que fue en diciembre del 2022 cuando la actriz pudo abrazar por última vez a Santiago, quien en estos momentos se encuentra viviendo en Nueva York junto a su padre por lo que inició un proceso en tribunales en Estados Unidos para recuperar al pequeño.

Recomendados

Sin embargo, la actriz perdió la “batalla judicial” debido a un desgarrador testimonio del menor, quien aseguraba que se sentía “deprimido, triste y frustrado” en nuestro país. En tanto, viviendo con su progenitor se ha sentido “feliz, apoyado, comprendido y seguro”.

“la Corte determina que la infelicidad del niño en Chile tenía sus raíces en percepciones genuinas sobre las desventajas de su vida allí: soledad, pocos amigos, una relación materna emocionalmente distante, un padre físicamente distante, largos períodos al cuidado de niñeras y una escolarización poco inspirada”, expresa el documento compartido por LUN.

¿Quién es John?

John Bowe es escritor, autor y también consultor de oratoria de 59 años oriundo de Minnesota, según los datos entregados por Página 7.

Asimismo, en su sitio web destaca que ha colaborado con destacados medios de comunicación, como la CNBC, The New Yorker, The New York Times Magazine y GQ, entre otros.

“Hablar en público es fundamental para su éxito. Pero es difícil y estresante, porque nadie te enseñó nunca cómo hacerlo. Lo haré. Y ni siquiera tardará mucho. Cambie su vida, sí, de verdad, con mi método probado y fácil de aprender”, menciona en la página.

Asimismo, el “galardonado escritor” escribió libros tales como I Have Something to Say, Nobodies y US: Americans Talk About Love.

La expareja de Mane Swett cuenta con más de 2 mil seguidores en Instagram, actualmente reside en Nueva York, lugar donde nació su hijo hace 11 años.