Reik celebra 20 años de trayectoria y revelan que el alcohol los ayuda a soltarse en el escenario

Reik volvió a sus orígenes en su más reciente álbum para conmemorar los 20 años de trayectoria, puesto que dejaron un poco de lado la balada para experimentar con el género urbano y el regional mexicano.

En la entrevista que hicieron en “De primera mano”, hablaron que su amistad los ha ayudado a mantenerse juntos durante tanto tiempo, puesto que se cuidan mucho entre ellos y evitan que se les suba la fama.

Así a lo largo de los 20 años en los que han trabajado juntos, los integrantes de Reik se han pedido bajarle “dos rayitas” al ego para volverse a centrar, no obstante, nunca han dejado de ser ellos mismos.

Reik concuerda que el alcohol los ayuda mucho antes de una presentación

La conductora del programa “De primera mano” les preguntó a los integrantes de Reik su opinión sobre tomar alcohol antes o durante de sus shows, como lo hacen algunos cantantes.

Todos concordaron que era necesario para ellos tomar alcohol porque los ayudaba a soltarse y desinhibirse un poco, así que antes de presentarse se toman uno o dos tragos.

“De hecho yo he hecho una investigación muy detallada que el alcohol funciona mejor para el escenario. Para mí es indudable la diferencia, sí me desinhibe, me da mucha más soltura… ahora habrá a quién no, pero yo con dos o tres traguitos…”, expresó Bibi Marín.

#Reik aseguran que les gusta BEBER arriba del escenario y celebran los 20 años de la agrupación #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/bpMN3ANlc6 — De Primera Mano (@deprimeramano) May 10, 2024

Por su parte, Jesús Navarro inmediatamente aceptó que era muy necesario tomar algo de alcohol para poder realizar una presentación y aplacar los nervios.

Con “Panorama” Reik ha vuelto al pop que los lanzó a la fama para conmemorar junto a sus fans los 20 años de carrera, su vocalista dijo que el tiempo en el que experimentaron con otros géneros les gustó, pero no dejó de ser incómodo porque no estaban en su elemento, sin embargo, ahora regresaron a ser 100% ellos.