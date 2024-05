“Siempre hay gente con clase y clase de gente”: Oriana Marzoli encaró a Faloon Larraguibel en una actividad en “¿Ganar o Servir?”

Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli protagonizaron una nueva pelea en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” tras una actividad al interior del reality de Canal 13.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió en una dinámica liderada por Karla Constant, en donde solo las participantes debían escoger un objeto y luego regalárselo a una de sus compañeras que podría ser representado por este.

Recomendados

Entre los utensilios que se encontraban en el gran cofre había un bozal, el cual Faloon decidió dárselo a Oriana.

“Creo que se le cayó, no estaba muy bien apretado”, ironizó la exchica “Yingo”.

“Habla mucho y para hablar uno tiene que ser un ejemplo. Esto es para que se quede callada un ratito (...) no basarse en el físico de otra persona o en la educación que ella tenía”, argumentó su decisión.

La reacción de Oriana

La española por supuesto que contestó a este ataque, y comentó que en ninguna ocasión se ha referido al cuerpo de sus compañeras.

“Me parece una ordinariez y de muy poca clase lo que hace, pero bueno, siempre hay gente con clase y clase de gente, es la verdad. Yo sé perfectamente lo que digo, no me equivoco casi nunca, no soy perfecta”, lanzó la española.

“Esta persona ni siquiera sabe el significado de las palabras. Me molesta la ignorancia y no me gusta la violencia, y eso es todo lo que representa ella”, concluyó Oriana.

Las frases fueron comentadas en las redes sociales, destacando que Marzoli dejó sin palabras a Faloon durante la actividad.

“Hablemos de lo bien que respondió Oriana ante la crítica de Faloon ‘Gente con clase y clase de gente’”; “Te amo Oriana, ya quisiera yo tener tu ingenio para responder tan bien”; “me encanta la manera en que deja calladitas a las dos insoportables”; “Cómo cuándo quieres burlarte y terminas siendo la burla jaja, la cara de Faloon de querer morirse y Oriana devorando. Todo el rato haciendo el ridículo la agresiva de la Faloon”, fueron algunos de los comentarios de las personas en X.

Hablemos de lo bien que respondió Oriana ante la critica de Faloon “Gente con clase y clase de gente”🚬🚬 #ganaroservir pic.twitter.com/zlNe8ZgrsL — fran ᯽ (@chileancountry) May 10, 2024

Reacción capítulo de "¿Ganar o Servir?"

Reacción capítulo de "¿Ganar o Servir?"

Reacción capítulo de "¿Ganar o Servir?"