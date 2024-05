Stormy Daniels y abogados de Donald Trump se enfrentan en segundo día de juicio

Stormy Daniels subió al estrado este jueves en su segundo día de testimonio durante el juicio por pago de dinero que aseguran, le hizo el expresidente Donald Trump, durante la campaña presidencial del 2016.

PUBLICIDAD

En su primer día de testimonio, la actriz de cine para adultos dio detalles de su encuentro íntimo con el exmandatario estadounidense y esta vez, ahondó en varios puntos sobre este tema.

Recomendados

Según The Mirror, la defensa alegó que la mujer sólo busca impulsar su carrera, testificando contra Trump y cuestionó el por qué negó inicialmente la supuesta relación con el también magnate. La respuesta por parte de la también productora de cine porno fue inmediata, alegando que al principio, le daba vergüenza decir que era pareja del empresario.

Enfatizó que “nadie querría jamás” confesar el haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump.

Susan Necheles, abogada de Trump, fue frontal y encaró a Daniels, diciendo que “tienes mucha experiencia en hacer que historias falsas sobre sexo parezcan reales”, también la señaló de hacer un testimonio “ensayado”, a lo que Stormy Daniels recalcó que el sexo que tuvo con Trump fue tan auténtico como el de sus películas.

“Wow. No es así como lo diría. El sexo en las películas es muy real, tal como me pasó a mí en esa habitación…Si esa historia no fuera cierta, la habría escrito para que fuera mucho mejor”.

Daniels dijo desconocer sobre los cargos por los cuales señalan a Trump, por lo que resaltó que “solo estoy aquí para responder la pregunta que me hicieron”.

Stormy Daniels y Donald Trump

Lo que sí quedó claro es que el sexo entre Stormy Daniels y Donald Trump fue consensuado cuando ella tenia 27 años y él 60, aunque la actriz dijo que sintió un “desequilibrio de poder”.

Según contó ella, ambos se conocieron en el 2006 durante una reunión en un torneo de golf con varias personalidades. Trump la invitó a cenar en su habitación y ella fue. El momento fue oportuno para que tuvieran un encuentro sexual, expuso la mujer.

“Al principio me quedé sorprendida, y entonces tuve un momento en que sentí como si la habitación girara a cámara lenta y sentí que se me cortaba la circulación de las manos y los pies, casi como cuando te levantas muy deprisa”, expresó Daniels. Explicó que por un instante, su mente se quedó “en blanco”, aunque “no estaba borracha ni drogada”. En algún momento, estaba “desnuda en la cama en posición misionero”, practicando sexo sin condón.