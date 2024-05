“Todas las peleas me afectan”: El complicado momento que vivió Botota Fox en competencia de “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se llevó a cabo una nueva competencia individual, en donde Botota Fox protagonizó un complicado momento.

La prueba consistía en acarrear un barril a través de varios obstáculos que incluían una gran agilidad y capacidad de cargar con el propio peso. Sin embargo, el transformista no pudo completar la prueba y solamente alcanzó a poner dos de los medallones.

Asimismo, la concentración le jugó en contra, hecho que también la perjudicó en varias ocasiones como vimos en ”Tierra Brava”.

¿Por qué no logró concretar la prueba?

Eso sí, luego de tomarse un respiro tuvo una nueva arremetida en la que se levantó y cargó contra la prueba de obstáculos con tremenda seguridad, pero su pasión duró solamente un par de minutos puesto que cometió un error de no pasar el barril por debajo de la estructura metálica que debía ser escalada.

En ese instante Botota supo que estaba en problemas y que el último lugar sería suyo, puesto que el Poeta avanzó, lento pero seguro, y no pudo obtener ventaja.

Al terminar la prueba, el transformista se quebró y se negó a recibir comentarios. Incluso ante la reacción de cariño de sus compañeros, Fox no quiso saber nada de los que le rodeaba, de hecho, en algún momento se empezó a golpear la cabeza y Pangal Andrade tuvo que intervenir.

“Es tu cabeza que te caga hueón, es solamente eso”, le dijo su compañero. A lo que Botota comentó que “todas las peleas - de las mujeres- me afectan. Yo me quedo callado no más... Me carga esta huea”.

Primero se retiró un par de pasos con lágrimas en los ojos, pero luego fue a ocultarse detrás de una estatua que decora la pista de competencias.

Finalmente, le pidió a Pangal, el ganador de la prueba, intercambiar lugares para que el cumpliera el rol como sirviente y se convirtió en el primer nominado de esta semana.