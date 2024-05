“Devuelvan a Henry Cavill”: filtran imágenes del nuevo ‘Geralt’ en ‘The Witcher’ y no convence a fans en absoluto

El actor australiano no ha recibido buena aceptación de los fans de The Witcher

El fenómeno mundial que ha sido ‘The Witcher’ ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo con su intrigante trama, su rica mitología y sus cautivadoras actuaciones.

Uno de los elementos clave detrás de este éxito indiscutible ha sido la interpretación magistral de Henry Cavill en el papel principal de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos con una mezcla perfecta de gravedad, carisma y habilidad física.

Henry Cavill El actor anunció que no volvería a The Witcher (Netflix)

Su dedicación al personaje y su impresionante transformación física para el papel demostraron su compromiso con el proyecto sin embargo, en 2023, Cavill anunció que abandonaría el proyecto, dejando a Liam Hemsworth como su sucesor.

La noticia no fue para nada del agrado de los fanáticos y ante la falta de información o promoción, sumado al odio mediático que ha acumulado Hemsworth, hay mucho escepticismo respecto a si fue la decisión correcta.

Filtran supuestas imágenes de Liam Hemsworth como Geralt

The Witcher La tercera temporada será la despedida de Henry Cavill (Netflix)

Aunque el anuncio se hizo desde el año pasado, es apenas ahora que la cuarta y penúltima temporada de ‘The Witcher’ ha comenzado a filmarse. Con esto, en redes sociales finalmente comenzaron a circular las primeras imágenes de lo que sería Geralt sin Henry Cavill.

Una primer fotografía desató emociones encontradas entre los fans, quienes exigieron a Cavill regresar a la producción. “Devuelvan a Henry Cavill”. “Qué clase de Henry Cavill horrible es ese???”. “Lo siento Liam pero jamá podrás ser henry Cavill”. “Primera imagen de Liam Hemsworth como Geralt de Riva de AliExpress”, se lee en redes sociales.

Desafortunadamente (¿o afortunadamente?), el hombre que aparece en la fotografía NO es Liam Hemsworth caracterizado como Geralt, sino a su doble, Joel Adrian. Aún así, algunos han señalado que se trata de un primer vistazo muy decente a lo que usará Liam en la nueva temporada, así como a la nueva peluca de Geralt y su vesturio compuesto por una chaqueta con tachuelas y guantes.

Joel Adrian será el doble de Liam Hemsworth y ya ha aparecido en temporadas pasadas

Si bien nos estamos enterando de que que Joel Adrian será el encargado de las escenas de riesgo de Liam Hemsworth, resulta que ya ha sido parte de las dos temporadas anteriores.

Adrian interpretó a un brujo independiente llamado Hemrik en la temporada 2 y también hizo otros trabajos de acrobacias en la temporada 3.

A 2ª temporada de The Witcher terá um novo bruxo, criado especialmente para a série. Joel Adrian, dublê de produções, será Hemrik.



La foto fue tomada en locaciones cerca de Midhurst, West Sussex, donde al parecer todos han sido muy cuidadosos para que no haya rastro alguno de Liam caracterizado como el personaje. Cabe destacar que hasta hace unos meses, el actor había estado ocupado promocionando su nueva película de acción, ‘Land of Bad’.

Liam Hemsworth El actor australiano no ha recibido buena aceptación de los fans de The Witcher (Instagram)

En cualquier caso, es bueno ver algunas fotos reales del rodaje lo que significa que en poco tiempo, Netflix también estará publicando un primer vistazo oficial.

La cuarta temporada de The Witcher está en producción para su lanzamiento en 2025. El nuevo libro de Witcher de Andrzej Sapkowski tiene un lanzamiento previsto para el invierno de 2024/2025 y el anime The Witcher: Sirens of the Deep también se lanzará a finales de 2024.