Doctor Ugarte y doctora Carolina Herrera revelaron grave situación: “Nos hackearon la voz con inteligencia artificial para vender remedios falsos”

“Sebastián, te acaban de hackear la imagen, la voz, el discurso. La inteligencia artificial hoy nos ha copiado la voz”, revelará la doctora Carolina Herrera en el nuevo episodio del programa “Sin Culpa”, esto en relación a la primera vez que descubrió que el doctor Ugarte aparecía en sospechosas publicaciones de internet recomendando supuestos remedios milagrosos.

La conductora Fran Sfeir del espacio se sorprendió ante tal confesión, que saldrá al aire la noche de este sábado, 11 de mayo, a las 22.30 hrs por las pantallas de TV+.

“Tú puedes aparecer recomendando cualquier remedio”, agregó el doctor Ugarte, impactado por la tecnología de la inteligencia artificial, antes de pasar a contar una íntima historia.

Tuvo que denunciar a la PDI

Acto seguido, el doctor Ugarte contó una historia sobre esta situación: “Mi mamá me dijo, ‘mira este video, se parece mucho a tu voz’ (…) es que no es que se parezca, es que es mi voz”, confesó Ugarte.

“¿Y qué pasa con el tema legal?”, preguntó Fran. A lo que el médico le contestó: “No pasa nada. Yo denuncié a la PDI, ambos denunciamos”.

“‘Ninguna posibilidad’, nos respondieron”, agregó la doctora Herrera.

“Lo peor Fran es que sale mi voz”, continuó Carolina. “De hecho cuando yo misma me escuché dije ‘pero si soy yo hablando’. Y sólo porque ocupaba palabras que nunca hubiera ocupado, ahí me di cuenta que no era yo. Yo”, agregó incrédula la profesional panelista del matinal de TVN.

“Alguien se enriquece vendiendo un producto falso con mi voz, que puede ser agua del Mapocho, que puede matar a una persona, entonces para nosotros es una gran preocupación”, cerró la Doctora Carolina Herrera, dando a entender lo grave que puede llegar a ser esta situación.

“Si ven un remedio que yo recomiendo, o la doctora, no compre”, advirtió Ugarte. “Es falso, es fake news”, sentenciaron ambos al unísono.