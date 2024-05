“En el sexo no soy conservadora”: Patricia Maldonado se confiesa sobre su relación “poliamorosa”

En el más reciente episodio de Podemos Hablar, la opinóloga, cantante y actriz, Patricia Maldonado, compartió sus más íntimos secretos sobre su vida sexual a sus 73 años. En conversación con JC Rodríguez, la presentadora de TV dio a conocer detalles de la relación “poliamorosa” que tiene con su marido, Jorge Pino, y sus juguetes sexuales, a los que les puso hasta nombre y apellido.

De entrada, la rostro de TV partió confesando que a su edad, aún sigue siendo una mujer sexualmente activa, y con su marido no han perdido la chispa de la pasión. Así, señaló que él “lo hace bastante bien para la edad que tiene”. Pese a ello, confesó que mantiene una tendencia por el “poliamor”.

El “poliamor” de Patricia Maldonado

Sin embargo, lejos de lo que se pueda imaginar, su relación “poliamorosa” no tiene que ver con otros hombres, sino, nada menos que con sus juguetes sexuales, a los que ella misma nombró como “Frank Sinatra” y “Dean Martin”, según ha dado a conocer en otras ocasiones.

Sobre esta elección “poliamorosa” le preguntó JC Rodríguez, a lo que la cantante le aseguró que “me encanta. Yo encuentro que es el descueve”. En ese sentido, añadió: “Ahora el sexo no es como antes, el sexo a los 73 años no es con la continuidad de antes”.

“Pasa tiempo, pasan meses, y de repente a mi me baja la cosa. Me entra el diablo. Me viene una cosa terrible. Y yo le digo, viejo, Mi Frank y mi Dean Martin están dispuestos a colaborar. Ellos son mis dos amantes”, añadió, dando a conocer que, muchas veces prefiere la autosatisfacción, con el fin de no exigirle más de la cuenta a su marido.

“Los tienes en el velador?”, le consultó curioso JC Rodríguez. “Abajo en el mueble”, señaló Maldonado. “¿Y Jorge no se enoja de repente con estos juguetes sexuales?”, volvió a preguntar el animador de PH. “No para nada”, expresó la “Maldo”.

“¿Nunca has visto a Jorge tirándole la foca a Dean Martin o Frank Sinatra?”, insistió el presentador del espacio. “A veces él quiere colaborar. ‘No, déjalo tranquilo, él sabrá cumplir sus funciones’ (le digo)”, indicó la invitada al estelar.

Patricia Maldonado juguetes sexuales Patricia Maldonado se confiesa en PH. Captura de CHV

“Siempre he sido desatada”

En esa misma línea, la opinóloga dio a conocer su lado más atrevido, sincerándose sobre sus preferencias. “De repente estamos los tres. ¿Y por qué no?. En el sexo no soy lo más mínimo de conservadora. Siempre he sido desatada. Soy una convencida que el placer más grande que la vida nos dio es el sexo, y si tú no lo sabes aprovechar eres un idiota”, declaró.

Enseguida, Julio César no dudo en realizarle una íntima pregunta a la “Paty”.”¿Patricia Maldonado es sexualmente activa hasta el día de hoy?”, le lanzó.

“Total”, respondió de lleno, agregando que: “Si bien es cierto, no como antes, como con mi querido esposo. Le encuentro razón también, porque yo le tengo miedo al viagra”.

“Se puede ir cortina también”, declaró a tono de broma JC Rodríguez.

“Después cómo cierro la urna”, añadió, desatando las risas en el estudio ante su deslenguada confesión.

Revisa sus declaraciones: