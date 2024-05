La relación entre Kate y su cuñado, el príncipe Harry, está totalmente quebrada

Un experto en la familia real británica ha arrojado nueva información sobre la relación entre el príncipe Harry y su cuñada, Kate Middleton. El duque de Sussex tuvo una fugaz visita a Londres por el aniversario de los Invictus Games y no se pudo reunir con ningún miembro la familia real.

La visita de Harry al suelo inglés trajo la esperanza de una reconciliación entre los hijos de la difunta princesa Diana y el actual rey Carlos III, pero, esas esperanzas se disiparon luego de que se reportara que Harry no se iba a reunir ni con su padre ni con William, y menos con Kate, quien continua su tratamiento por su diagnostico de cáncer.

¿Qué dijo el experto en la realeza sobe la relación de Harry y su cuñada, Kate?

Un viejo mayordomo, Grant Harrold, señaló que una reunión entre ambas casas reales no está en las cartas en el futuro cercano. “Siempre pensé que existiría la posibilidad de que se reconcilien pero mientras más pasa el tiempo y más escuchamos y vemos cosas, creo que una reunión entre ellos no es probable”, contó Harrold a The Post.

El mayordomo trabajó con el rey Carlos III cuando este era príncipe de Gales y contó que siempre pensó que “Kate sería la que rompería el hielo, porque ella siempre tuvo una buena relación con Harry ”.

Pero las cosas ya parecen haber cambiado. Primero, la semana pasada se reportó que William no tenía interés en reunirse con su hermano menor e incluso, el autor de royals, Christopher Andersen, aseguró que William ha dicho que no dejará “que Harry se acerque a su esposa enferma”.

La pelea entre ambos hijos de Carlos III inició el pasado 2020, luego de que los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, tomaran la decisión de renunciar a los títulos y deberes de la Corona británica.