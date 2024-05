“Me va a hacer falta siempre”: José Antonio Neme recordó entre lágrimas a Duque, su perrito fallecido

Fue el pasado 3 de abril que el periodista José Antonio Neme conmovió al comunicar el sensible fallecimiento de su perrito, Duque. El comunicador dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, instancia donde compartió un emotivo video junto a su entrañable mascota, un Bulldog Francés.

Este domingo, el conductor de Mucho Gusto será uno de los invitados al estelar de conversación “Podemos Hablar”, donde abordará, entre otras cosas, la reciente y triste pérdida de su mascota.

Según dejó en evidencia una adelanto de PH, Neme se emocionará hasta las lágrimas al recordar a Duque. “Ríanse de mí”, dirá el comunicador, en torno a quienes cuestionan su indiscutible cercanía con el can.

“No me interesa”, agregará. “A mí el perro me hace falta y me va a hacer falta siempre”, expresará entre sollozos, según se ve en el adelanto.

Neme y su llamado a la creación de la “Ley Duque”

Cabe recordar que, tras el fallecimiento de su querida mascota, Neme dio que hablar luego de plantear la necesidad de crear una ley que otorgue, al menos, un día libre a los trabajadores cuando muere una mascota. Esto debido al indiscutible golpe que significa esta situación para muchas personas.

“Pedimos #leyduque para todos aquellos trabajadores que han perdido a su mascota. Merecen que la ley reconozca su dolor y les entregue un día hábil de duelo. La mascota debe contar con registro más una certificación de la muerte por parte de un veterinario. #leyduque comparte!”, escribió hace algunos días José Antonio Neme en su cuenta de Instagram, donde se llenó de comentarios a favor de su iniciativa.

En el espacio televisivo, el periodista se referirá a otros aspectos de su vida, como por ejemplo, su presente sentimental. Neme confesará que “Me da miedo que me dejen”.

Cabe destacar que otra de las invitadas en el próximo capítulo de PH, que se emitirá el domingo a las 22:30 horas, será la cantante María Jimena Pereyra.