“¡No te vengas a hacer el choro!”: Intensa discusión entre Pangal Andrade y Raimundo Cerda en ‘Ganar o servir’

Los ánimos se encendieron en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, cuando el ex concursante de Gran Hermano, Raimundo Cerda, protagonizó un tenso enfrentamiento con Pangal Andrade, capitán del equipo verde, apenas horas después de su ingreso al programa.

PUBLICIDAD

El adelanto del episodio que se emitirá este domingo reveló la fuerte discusión entre Cerda y Andrade, desencadenada por una serie de bromas durante la cena que el equipo perdedor servía a los señores del programa.

Recomendados:

En un momento de la conversación, Andrade, quien estaba sentado en la cabecera de la mesa, parece dirigirse a Cerda, quien respondió: “No me gusta el hueveo si no te conozco. No me gusta que me pasen a llevar ni me falten el respeto”.

La tensión aumentó cuando Andrade interrumpió a Cerda, reprochándole: “¡Ey, ey, ey! Aquí nadie te está faltando al respeto, no te vengas hacer el choro, yo no soy tonto po’ hueón”.

“Tienes como 40 y tantos años y andas hue...”

El cruce de palabras continuó con Cerda defendiendo sus límites y expresando su malestar por sentirse ofendido, mientras que Andrade respondía enérgicamente, sin titubear en elevar la voz para defenderse.

“Si tú tienes tus límites, yo tengo mis límites. No me hago el choro. No me conoces para hueviarme. Es el colmo, tienes 40 y tantos años y andas hueviando ¿Qué tiene que sea cabro chico?”, le dijo Raimundo a Pangal en un tono más calmado que Andrade.

Finalmente, Cerda explicó que esperaba recibir el mismo respeto que ofrecía y que si iba a ser molestado, también estaba dispuesto a responder de la misma manera, mientras que Andrade optó por guardar silencio en un intento por calmar la situación.

Este incidente anticipa un episodio lleno de emociones y tensiones en el reality, donde las personalidades chocan y las rivalidades emergen con fuerza. Los espectadores estarán atentos para presenciar el desenlace de esta confrontación en el programa del domingo.