Raquel Argandoña tuvo un inesperado encuentro con su yerno: aseguran que Kel Calderón arrancó del lugar

Raquel Argandoña tuvo un inesperado encuentro con Renzo Tissinetti, pareja de Kel Calderón, esto luego de que la rostro de TV+ asistiera a un evento en el Casino Enjoy.

Este hecho sorprendió a todos sus seguidores y seguidoras en redes sociales, puesto que la estrella de la farándula se encuentra distanciada de su hija hace varios años.

Cabe recordar que el distanciamiento entre ambas ocurrió cuando Nano Calderón atacara con un cuchillo a su padre y enfrentara cargos por parricidio frustrado, por lo que la influencer apoyó a su progenitor mientras que su madre a su retoño.

El encuentro se dio cuando Argandoña se encontraba promocionando el restaurante que está ubicado en el casino, en donde compartió un espacio con su yerno: “Descubre los sabores únicos del chef Renzo Tissinetti”, fueron algunas de las palabras al cocinero.

Asimismo, aprovechó de lanzar una indirecta a través de su cuenta personal de Instagram, haciendo una alusión a que la invite a comer.

“Supongamos una cosa: si tú me invitaras algún día, me imagino, a tu casa, cuál de estos platos me servirías”, le preguntó. A lo que él contestó: “Pasta”.

Sin embargo, la Quintrala insistió: “¿Y tú crees que pueda ser que un día me invites a tu casa a comer?”, consultó. “La cosa es juntar hambre y listo”, respondió Tissinetti.

¿Dónde está Kel?

Aunque eso no es todo, puesto que Kel Calderón también se encontraba en el casino durante ese mismo momento, sin emabrgo, no quiso aparecer frente a los ojos de su madre.

Según la información publicada por El Filtrador, la joven abogada estaba en el mismo edificio, pero habría optado por no toparse con su progenitora.

La influencer se quedó en el hotel y no bajo. De hecho, la misma versión asegura que fue vista desyunando con Renzo en el mismo lugar solo minutos antes.