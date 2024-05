“Tienes 40 años y andas huevian...”: Pangal y Raimundo protagonizaron intensa pelea en “¿Ganar o Servir?”

Al inicio de esta semana se transmitió el ingreso de Raimundo Cerda a “¿Ganar o Servir?”, el exparticipante de “Gran Hermano” que llegó con todo al encierro de Canal 13, tanto así, que ya tuvo su primer conflicto y nada menos que con Pangal Andrade.

PUBLICIDAD

La tensa discusión apareció en el adelanto del nuevo capítulo del reality, el cual será emitido durante este domingo a las 22:30 horas.

Recomendados:

Según se ve en el registro, los participantes se habrían enfrentado por una serie de bromas mientras el equipo perdedor se dedicaba a servir la cena.

Desde ahí parece decirle algo a Cerda, quien le respondió: “No me gusta el hueveo si no te conozco. No me gusta que me pasen a llevar ni me falten el respeto”(sic), alcanza a decir Rai, pero fue interrumpido por Pangal, quien estaba en la cabecera del gran mesón.

“¡Ey, ey, ey! Aquí nadie te está faltando al respeto, no te vengas hacer el choro, yo no soy tonto po’ hueón(sic)”, le espetó el líder del equipo llamando “Soberanos”.

“Es el colmo”

Por su parte, el exGran Hermano no se quedó callado y enfrentó al ganador de “Año 0″, tratándolo de viejo.

“Si tú tienes tus límites, yo tengo mis límites. No me hago el choro. No me conoces para hueviarme. Es el colmo, tienes 40 y tantos años y andas hueviando ¿Qué tiene que sea cabro chico?”, interpeló Raimundo a Pangal en un tono más calmado que Andrade, quien no dudó en gritarle para defenderse.

Acto seguido, Cerda intentó explicar que se sintió ofendido por las palabras que le dijo y que si quería molestarlo, lo mínimo era que aguantara las bromas de vuelta. A lo que Andrade respondió con un silencio.

Cabe recordar que Pangal será parte del team señores tras ganar la competencia individual de hombres, por lo que tuvo la oportunidad de cambiar de rol y eligió a Botota Fox para que fuera parte de los sirvientes.