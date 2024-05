Tomás Vodanovic reveló que tuvo que tomar una drástica medida tras comentarios subidos de tono

Tomás Vodanovic estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “El Antídoto”, el programa conducido por el comediante Fabrizio Copano, en donde se refirió a los comentarios subidos de tono que ha recibido en sus fotografías.

El militante del partido Revolución Democrática y actual alcalde de Maipú se puso a disposición del humor y entabló conversación con el conductor.

“Han desarrollado un grupo de fans no solamente por tu labor como alcalde, sino también por tu cuerpo, me imagino que te has dado cuenta ¿no?”, le dijo Copano, mientras Vodanovic solo atinó a reír.

En ese momento, el exClub de la Comedia le mostró algunos de los comentarios que escriben sus seguidores y seguidoras en su cuenta personal de Instagram, en donde hacen alusión a su trabajado cuerpo y el six pack del jefe comunal de la comuna del sector poniente.

“Dale duro a la delincuencia alcalde (soy la delincuencia)” y “Me dieron ganas de lavar mis calzones en esas calugas”, fueron algunos de los mensajes que leyó Copano.

A lo que la autoridad respondió: “Es que la foto de la piscina desencadenó una ola de comentarios que después se repiten en otro tipo de actividades, porque yo puedo inaugurar una luminaria y los comentarios...”, expresó Vodanic, entre medio de risas y vergüenza.

No más fotos del alcalde

“¿Es verdad que tu equipo te dijo ‘deja de sacarte fotos sin polera’?”, le consultó el humorista, mientras que el alcalde dijo entre risas: “Está prohibido”.

“Yo he intentado tener tus calugas y no me ha resultado”, le contó Fabrizio.

Es por eso que Vodanic le contó cuál era su rutina para tener un cuerpo trabajado: “Yo en la mañana me levanto a las 6, y hago una hora de deporte clavado (...) Me gusta, lo pasó bien, me distrae, llegó a la pega con energía y no cansado”, sostuvo.

Sobre sus ejercicios, el alcalde de Maipú comentó que hace barras, flexiones, mancuernas.