“Yo quiero trabajar y cumplir mis propósitos”: Kathy Salosny explicó por qué decidió no tener hijos

En un nuevo episodio de La Divina Comida que se emitirá este sábado, seremos testigos de la íntima revelación de Katherine Salosny. La animadora de televisión se sinceró sobre los motivos que tuvo para decidir no tener hijos.

Salosny se unirá a los invitados Jordan Salinas, Teresita Retes y Felipe Muñoz, quienes deberán demostrar sus dotes culinarios, pero también, aprovecharán de conocer más el uno del otro en una íntima conversación.

Así lo consignó Chilevisión. Según dieron a conocer, en el capítulo que veremos este sábado, la exanimadora del Mucho Gusto recibirá a sus invitados en su fantástica casa de la playa, y donde aprovechará de contar algunos íntimos detalles de su vida personal, en específico, su decisión de no ser madre.

Todo partió cuando Teresita Reyes abordó su propia experiencia siendo madre de cuatro hijos. “Yo tuve cuatro hijos, pero a mí me costó mucho seguir la carrera, de verdad paraba cada dos años, y tuve hijos como una trastornada de los 23 a los 30.”, relató la actriz.

En esa línea aprovechó de interrogar a la exconductora de Mucho Gusto sobre su experiencia personal. “Y tú trabajabas mucho, ¿Esto te impidió a ti a formar familia o tener hijos, o tú no quisiste directamente?”, le preguntó a Katherine Salosny.

“Yo quiero enfrentar mi propia historia”

Al respecto la presentadora de TV partió respondiendo: “Yo creo que, en primer lugar, las mujeres, en general, cargamos con una culpa, súper fuerte en muchos sentidos, porque hemos sido abusadas en muchos sentidos, y hablo del abuso en todo el amplio sentido de la palabra, en todos los escenarios incluido el abuso sexual en la intimidad de la familia, y es brutal, y eso también te condiciona”.

“Primero, que por las culpas te cuesta mucho elegir cómo quieres vivir tu vida, entonces el deber ser, porque si no lo haces… Es súper fuerte, hay una falta de libertad poderosísima, cuando tú te haces procesos como de tener que enfrentar tu historia como el que yo hice, por ejemplo, que en mi psicoanálisis, yo logré entender la dimensión de esa culpa y ese peso ancestral con el que cargamos nosotras”, añadió la animadora.

Para cerrar, la exconductora de Mucho Gusto reveló los principales motivos que tuvo para negarse a ser madre. “Yo quiero trabajar y cumplir mis propósitos, lo que yo quiero es enfrentar mi propia historia, primero sanarme yo, porque yo no voy a frustrar a un cabro chico si lo traigo al mundo. No, no, no y eso te va dejando bien sola”, declaró.