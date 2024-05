Así fue el mensaje de Thalía recordando a su fallecida mamá durante el día de las Madres

En el Día de las Madres, Thalía, reconocida artista mexicana, rindió un emotivo tributo a su fallecida madre, la señora Yolanda Miranda Mange.

A través de Instagram, Thalía compartió fotografías y expresó con cariño y nostalgia el profundo amor que siente por su madre, quien partió hace 13 años.

La cantante compartió en sus propias palabras cómo el recuerdo de su madre permanece vivo a lo largo del tiempo.

Expresó: ‘’Es increíble como a pesar del paso del tiempo, sigues más presente que nunca. Es inevitable que cuando tengo una alegría o algo bello que quiero compartir, lo primero primero que hago es agarrar mi teléfono y tratar de llamarte.’’

Y siguió: ‘’Cada semana trato por instinto de mandarte alguna foto divertida, o de comentarte alguna locura que se me ocurrió, y cada semana me doy de frente contra la pared de la distancia, y de la realidad de que ya no estás aquí tangible.’’

‘’Madre mía, fuiste la mejor y sembraste en mí solo amor, fortaleza, determinación, constancia, amor por la vida, pero sobre todo, la fe en Dios que es mi brújula en este planeta.’’, continuó

‘’Yo sé que estás feliz gozándote en un lugar hermoso cerca de Él y hasta allá te mando un beso y un abrazo, y quiero que sepas que te agradezco enormemente todo lo que hiciste con las herramientas que tuviste para hacerme la mujer que soy hoy día. 💕'’, relató

Y concluyó con: ‘’¡Te amo madre mía!’’

Fallecimiento y trayectoria

La señora Yolanda, madre de Thalía y de sus hermanas Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi, falleció hace 13 años debido a un infarto del miocardio fulminante.

Desde entonces, la artista ha mantenido viva la memoria de su madre, recordándola y celebrando su amor en fechas significativas como el Día de las Madres.