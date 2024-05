La serie de Prime Video con episodios de 30 minutos que te hará repensar en el amor

En Prime Video hay una serie que parece ser la típica historia del chico que conoce a una chica, se enamoran, pero como los protagonistas están enfermos o guardan oscuros secretos, su felicidad peligra. Sin embargo, no te preocupes, pues cuando crees que la serie tomara un rumbó cliché, esta te sorprende.

La serie en cuestión es Wolf Like Me, una comedia dramática (o dramedy) estrenada en 2022, escrita y dirigida por Abe Forsythe, que se encuentra disponible en Prime Video.

¿De qué se trata Wolf Like Me, la serie de Amazon Prime Video que rompe con el cliché de las historias románticas?

Esta ficción narra la historia de Gary, un viudo con una hija preadolescente que intenta seguir adelante tras la muerte de su esposa. Tras sufrir un accidente automovilístico junto a su hija, el hombre conoce a Mary, quien calma a Emma . Mary es retraída y solitaria y pronto se siente atraída por Gary.

Para no arruinar la sorpresa, no vamos a entrar en detalles, pero lo cierto es que Forsythe, quien se basó en su propia experiencia como padre soltero, se las ingenió para narrar la historia de dos almas solitarias que se encuentran pero se ven atravesados por un elemento inesperado y sobrenatural.

La dupla de Gary y Mary es interpretada por los carismáticos Josh Gad e Isla Fisher. Gad es mayormente conocido por sus roles cómicos y musicales (Frozen, La bella y la bestia), mientras que Fisher (Los ilusionistas, El gran Gatsby), se roba su tiempo en pantalla con su habitual carisma y su gran timing para la comedia. Juntos tienen una química notable que hacen que la pareja se sienta real, sino que es el motor de la serie.

La primera temporada cuenta con 6 episodios de unos 30 minutos cada uno y a pesar de su corta duración, hay momentos en los que Wolf Like Me parece una película dividida en capítulos, pero que no deja de funcionar a la perfección, ya que nos permite conocer a Gary y Mary y profundizar en su relación.

En 2023 se estrenó la segunda temporada de la serie, esta vez con 7 episodios, que no solo nos siguió adentrando en la historia de la pareja, sino que además suma un elemento más a esta historia de amor poco convencional. Al igual que la primera entrega, la segunda fue recibida con grandes elogios por parte de la crítica, incluso destacando que retoma muchos de los aspectos que funcionaron en la primera y los profundiza.