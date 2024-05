Su esposa la encaró: Adriana Barrientos reconoció que tuvo un prohibido romance con exfutbolista de la U. de Chile

En el más reciente capítulo del programa “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos reveló que tuvo un amor prohibido con un exfutbolista de la Universidad de Chile, y que más encima, fue encarada por la esposa del hombre.

La confesión se dio cuando el panel del espacio de farándula discutía la polémica de Francisco Kaminski y Camila Andrade, en donde “La Leona” le prestó ropa a la exrostro de La Red, asegurando que ella podría haber sido engañada tal como le pasó a ella hace varios años.

Esta información impactó a sus compañeros en el estudio, ya que aseguró que este romance fue con el exgoleador Diego Rivarola. Eso sí, recalcó que no sabía que el sujeto estaba casado y que ella estaba siendo la patas negras, es decir, la amante.

“Corría el año 2004 y yo trabajaba como modelo de alta costura y en uno de los desfiles habían futbolistas, me tocó desfilar con Diego Rivarola. Por supuesto me pidió el teléfono, era bien estupendo, yo tenía 24 años”, contó, señalando que fue cuando inició en el mundo del modelaje y que aún no era reconocida por los medios.

El llamado de la esposa

Según los recuerdos de Adriana, ella y Rivarola tuvieron una conexión inmediata, esto a pesar de que simpatizaba más con el club Colo Colo.

“Me pasa dos entradas, voy en compañía de alguien. Sentada en el lugar donde se sentaban todas las mujeres de futbolistas, el hombre mete un gol, se agarra de la reja y me apunta con el dedo, un gol dedicado a mí”, rememoró.

“El segundo gol lo mete conmigo”, tiró la talla Barrientos, “porque me dice ‘te dediqué un gol, ¿vos querés ser mi polola? ahí fue el segundo gol. ¿Qué crees que le iba a decir yo a Diego Rivarola? Un pololeo maravilloso de cuatro meses”, añadió.

Sin embargo, todo llegó a su fin cuando le comentaron que Diego estaba casado en Argentina. Incrédula, Adriana no creyó en esta información hasta que recibió un llamado de la pareja oficial del exfutbolista.

“Un día me llaman por teléfono de la casa, contesto y me dicen ‘hola, ¿tú eres Adriana?’, estás con mi marido”, comentó la panelista de Zona de Estrellas.

Tras enterarse de la verdad, Barrientos decidió poner fin a la relación, a pesar de que él aseguraba que la relación con la argentina estaba terminada.

“Tú estás casado y me estás exponiendo a mí a algo de este tipo. Agarre sus cositas y esto se terminó”, cerró “La Leona”.