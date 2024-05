Cristian Castro regresa con su exnovia argentina y las redes se llenan de reacciones

Todo parece indicar que el cantante Cristian Castro esta vez sí se ha enamorado de verdad, pues este 12 de mayo, sorprendió a sus 381 mil seguidores en Instagram al anunciar a través de dos fotos que retomó su relación con Mariela Sánchez, una representante inmobiliaria de Argentina, que el robó el corazón mientras él estuvo de vacaciones en una de las ciudades de ese país a inicio de año.

En enero, Cristian publicó también una serie de fotos para aclarar en qué estado se encontraba su corazón. Eran él y Mariela compartiendo, abrazados y dándose un beso en un acto que se realizó en la capital argentina. Esto calló los rumores de que él estarían esperando a su cuarto hijo con una modelo de la nación sureña, algo que quedaría desmentido.

en tiene 42 años y aunque no se dedica al modelaje, sí invierte su tiempo en mantenerse en forma.

Mariela Sánchez y Cristian Castro habrían terminado a los pocos de iniciar su romance, pues él le habría sido infiel con una mujer trans.

en tiene 42 años y aunque no se dedica al modelaje, sí invierte su tiempo en mantenerse en forma. Pese a que se veían felices y que ella viajó a México para conocer a su suegra, la actriz Verónica Castro, pero todo salió muy mal. Su estadía en tierras aztecas le dejó un doloroso recuerdo.

Pues solo tuvieron “45 días” de relación, según explicó la misma Mariela en marzo a un programa argentino, donde detalló por qué se terminó el efímero noviazgo. En un principio se indicó que ellos terminaron tras los fuertes rumores de infidelidad que se desataron a los pocos días de su llegada a México. Supuestamente, él estuvo con una mujer trans.

Sin embargo, ella luego alegó a que se debieron a las inseguridades de él, ya que, de acuerdo con su versión, Cristian le vio una foto de un hombre en su celular y estalló en celos. “No tengo ningún ex en mi teléfono; Enrico es amigo mío de toda la vida y es como mi hermano, no tengo hermanos varones. Frente a esa reacción de una persona que ve una foto del 2022, porque son las historias que te arma iCloud, no puedo sostener que él piense que tengo una relación con alguien que no. Porque ¿en qué va a quedar mi futuro?”, explicó en su momento.

Pero, ahora este fin de semana, ambos anunciaron su regreso. Castro escribió: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía” Y ella, echó por tierra las afirmaciones de que no regresaría con él: “Para mí también fueron días difíciles. Mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. Quién dice algo que está bien y lo que se debe, si lo que vale es lo que uno puede y lo que nos haga más feliz”.