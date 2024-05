“Ella es hermosa, pero se viste horrible”, el look de pantalón y top de Lucerito que internautas detestaron

La joven de 19 años fue criticada por el look que llevó este domingo en Juego de Voces

Lucerito Mijares está arrasando a sus 19 años con su talento en el reality Juego de Voces, donde participa junto a su padre, Manuel Mijares.

PUBLICIDAD

Cada domingo la joven recibe miles de halagos por su talento vocal, su carisma y personalidad, y sin duda es una de las favoritas del programa.

Recomendados:

Sin embargo, la han criticado por un detalle, y se trata de sus looks, pues aseguran que a sus compañeras Mía Rubín y Melenie Carmona, las visten mejor que a ella, especialmente luego del look de este domingo.

El look de Lucerito Mijares en Juego de Voces por el que la criticaron

Lucerito Mijares brilló con su voz la noche de este domingo 12 de mayo, pero a muchos no les gustó su look, pues consideraron que era muy “feo” y no le favorecía.

La joven de 19 años llevó un pantalón ancho con un top ancho también en tono mostaza y complementó su atuendo con unas botas rockeras negras.

“Lucerito tiene mucho talento pero porfavor los que la visten debería de reconsiderar sus decisiones”, “ella es hermosa, pero se viste horrible”, “Por el amor de Dios URGEN mejores vestuaristas y maquilladas. A Isabel y Lucerito las hacen ver más llenitas y sin forma de cuerpo”, “Porque a las otras dos niñas siempre las visten y peinan tan bonito y a Lucero le ponen ropa que no le favorece 🙄”, y “Mejoren el look de Lucerito!! Un look mas joven”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que la critican, pero muchos han salido a defenderla, incluso luego del ataque que recibió de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray la joven ha recibido mucho apoyo y respaldo en redes.

No quedan dudas que Lucerito brilla con luz propia con la hermosa voz que tiene y cada domingo está enamorando a miles con su talento en Juego de Voces, donde muchos dicen que es su favorita.