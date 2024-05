“¿Hasta qué hora...?”: Filtran video de Coté López y Luis Jiménez “dándose amor” como adolescentes

A los besos, como dos adolescentes. Así se dejaron ver Luis Jiménez y Coté López, quienes retomaron su relación en gloria y majestad, tras el mediático quiebre matrimonial.

PUBLICIDAD

Compartiendo en un quincho con un grupo de amigos, la pareja fue sorprendida besándose románticamente y con la pasión a flor de piel.

Recomendados:

“Oye, hasta qué hora se dan amor, viste que me dan ganas”, se escucha decir en el video al entremetido que los graba y compartió el registro en sus historias de Instagram.

Las imágenes rápidamente fueron replicadas en distintas cuentas de la prensa rosa y farándula, desatando todo tipo de comentarios de parte de los cibernautas. Desde algunos que reiteraron que la pareja volvió hace meses atrás, mientras que otros bromearon con las razones del quiebre.

“Llevan meses juntos, cosa que no tienen porque andar”, “Somos tan ingenuas las mujeres”, “Esta pareja te demuestra que se pueden cagar y volver … jajaja lindo ejemplo”, fueron los comentarios de todo tipo.

“No estoy soltera”

Días atrás a través de un live de Instagram Coté López realizó una dinámica de preguntas, ocasión donde sus seguidores le consultaron cómo estaba su corazones, tras contar meses atrás que se habían separado.

“Lo que en realidad queremos saber… ¿Sigues con Luchini?”, le lanzaron a la influencer.

“Mi gente, yo la última vez dije, después de que hablé, dije: ‘Los errores no los cometo dos veces’, pero todo bien mi gente, todo bien”, respondió la empresaria, en relación a situaciones anteriores en que salió a comunicar sobre su vida personal, según dio a entender, ahora quería ser más recatada con lo que decía o dejaba de decir.

“Cuenta cómo va tu vida, ¿Volviste con Luis o estás soltera?”, le preguntó otro.

“No mi gente, no estoy soltera”, sostuvo López, sorprendiendo a quiénes estaban conectados al live.

“Ustedes las noticias las tienen que tener de mí, no de la prensa, porque yo todas las noticias que leo de la prensa digo qué vergüenza, porque dicen unas cosas que no existe. No crean nada de lo que dicen en la tele, porque todo es chanta”, cerró la empresaria, dando luces de una posible reconciliación con Luis.