“La única vez que lloré”: María Luisa Godoy reveló su momento más difícil como animadora del Festival de Viña

El Festival de Viña del Mar 2024, tras el estallido social que sacudió Chile, se erigió como un desafío profesional para muchos involucrados en el evento. Pero en medio de este escenario, la exanimadora María Luisa Godoy reveló un momento profundamente emotivo durante el espectáculo de Javiera Contador en la Quinta Vergara, pudiendo ser este como el más difícil que tuvo que enfrentar en ese trabajo.

En una entrevista con Pamela Díaz en el programa “Sin Editar”, Godoy confesó que el show de Contador fue su experiencia más dura emocionalmente en los últimos cuatro años. “Ha sido durísimo”, comentó, explicando que la comediante es una amiga cercana. “Esa fue la única vez, en estos cuatro años, que lloré en la Quinta Vergara”, admitió.

El punto de quiebre para Godoy fue cuando Contador hablaba a los hijos en su rutina, diciéndoles “esto no te determina”. “Y también me afectó mucho porque uno no se perdona hasta dónde... como que deberías haber hecho más”, agregó.

Godoy explicó que no interrumpió el show debido a un código entre los animadores que establece que no deben entrar al escenario a menos que el artista lo solicite. Sin embargo, estaban atentos y esperaban que Contador pudiera “dar vuelta la situación”. Al percatarse de que el ambiente no mejoraba, comenzó a pedir a dirección que interviniera.

“¡Que metan los personajes!”

“Sabía que venía ‘Casado con hijos’, entonces empecé a decir hacia arriba: ‘¡Que metan a los personajes! ¡Díganle a la Javi! ¡Hagan alguna seña para que lo anuncie!’”, relató, según consignó El Filtrador.

Godoy confesó que ese momento fue un punto de inflexión y que se sentía muy angustiada, pero destacó la determinación de Javiera Contador al enfrentar la situación: “la peleó como la buena guerrera que es”.

Además, reveló que tuvo que enfrentar otro desafío al salir al escenario después del espectáculo de Andrea Bocelli para calmar al público y explicarles que no habría Gaviota de Platino, otro de los momentos polémicos de la última edición del certamen.